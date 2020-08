David Recouvreur vuelve al Santa Marta con el objetivo de mantener la categoría en División de Honor

Martes, 25 de agosto de 2020

Tras su paso por la Federación Francesa de Futbol, y luego de diez temporadas en el Santa Marta, quien fuera coordinador de F7 y entrenador de varios equipos desde Alevines hasta Liga Nacional Juvenil, vuelve a su casa

David Recouvreur ha sido designado como Director Técnico del División de Honor de la Union Deportiva Santa Marta. Tras su paso por la Federación Francesa de Futbol, y luego de diez temporadas en el Santa Marta, quien fuera coordinador de F7 y entrenador de varios equipos desde Alevines hasta Liga Nacional Juvenil, vuelve a su casa con el desafío de mantener esta categoría exclusiva y tan deseada por los clubes de la región.

“Vuelvo a casa feliz, con mucha ilusión de trabajar y más en un equipo como el División de Honor, para intentar hacerlo lo mejor posible. El objetivo fundamental en esta categoría claramente es la permanencia, ya que para el club es muy importante esta División. Esto requiere mucha implicación por parte del cuerpo técnico y de los jugadores. Será importante creer en que podemos lograrlo, y trabajar en consecuencia.”

La experiencia de su año en Francia le ha dado mucho roce y convivencia con los jóvenes, lo que fortalece aún más su currículum de entrenador para el trabajo con esta División tan importante.

“Mi año en Francia transcurrió en un centro de tecnificación de la Federación Francesa de Fútbol, entrenando a los 30 mejores chicos de la región de Occitania (Toulouse, Montpellier…). Los entrenábamos de lunes a viernes y luego volvían a sus clubes de origen. Nuestro objetivo era formar jugadores para que dieran el salto a clubes de mayor envergadura. Por ejemplo, de la generación 2015 que hemos estado entrenando, hemos conseguido que 14 chicos se fueran a clubes profesionales. El nivel es altísimo, como si fuera la Selección de Castilla y León o Madrid.”

Como parte de una filosofía, un método y una metodología, David destaca las virtudes del juego del Santa Marta y resalta las claves para ser referentes en la región.

“El trabajo que quiere implantar Santa Marta, a nivel de Castilla y Leon, es de los más potentes. La importancia está en que todos los entrenadores crean en ello y sepan transmitirlo a los chicos a la hora de entrenar. Debemos resaltar la importancia del club por encima del equipo al que entrenemos. Tenemos un gran método con un tipo de entrenamiento específico para llevarlo a cabo y ahí está la clave de la base del juego del Santa Marta. Todos estamos en continuo proceso de formación. Nadie es más que nadie. Con un buen grupo y con la ilusión por aprender día a día, junto con las pautas que nos marca la Dirección Deportiva, nos convertiremos en un gran referente nacional.”

Como entrenador, tiene muy clara la importancia de lo que significa la División para el club y para la región. “DH es la máxima categoría del fútbol juvenil en España, está dividida en varios grupos. Santa Marta pertenece al grupo de Castilla y León, Madrid y Extremadura, lo que supone que te enfrentes a equipos como Real Madrid, Atletico de Madrid, Rayo Vallecano, Valladolid, Cultural Leonesa, Extremadura…Al final son equipos profesionales, y si hay una palabra que la define es la competitividad. Los mejores futbolistas de la categoría juvenil están en esta División, aquí todo se define por pequeños detalles: si sabes competir, si sacas ventaja en el balón parado, si tienes jugadas clave preparadas…No puedes pedir más como entrenador ni como jugador; estar en esta categoría es un gran orgullo”.

David también recordó su primer acercamiento con el club hace unos 11 años atrás. “Me reuní con Pepe Santos en la antigua oficina del club que estaba frente al Ayuntamiento. Me presentó dos plantillas de Alevines, y me preguntó cual me interesaba más entrenar. A partir de ahí fuimos creciendo todos, tanto el club que no tenía nada que ver a lo que es ahora a nivel infraestructura y fútbol, como yo también, porque que he ido dando pasos hacia adelante desde aquellos Alevines hasta desembarcar hoy con el DH, disfrutando de todas las categorías.

David sabe que el trabajo con el equipo no puede hacerlo solo; necesitará del apoyo de la afición desde donde se pueda, para lograr el objetivo. “Hay que ser optimistas, más tarde o más temprano el fútbol va a volver, y necesitamos que la afición acuda al estadio, que nos apoye con su camiseta roja, y que venga a animar al equipo. Partidos y equipos como estos no se encuentran en cualquier campo. En Salamanca solo podremos verlos aquí. Tenemos la oportunidad como espectadores de disfrutar a esos grandes equipos de la Liga. Pero por sobre todo el equipo va a necesitar sentir el apoyo de su afición para ayudar a alcanzar el objetivo de mantener la categoría”.

David Recouvreur ya se encuentra trabajando con la Dirección Deportiva de cara a esta temporada del DH, planificando la vuelta a los entrenamientos en cuanto la Federación anuncie las fechas de inicio y los protocolos correspondientes.