La homilía de Sanchez después de vacacionar.

El Gobierno considera que la evolución de la pandemia «es preocupante» cinco meses después de haberse decretado el estado de alarma, vigente del 14 de marzo al 21 de junio. «Ahora mismo tenemos un nivel de contagios muy elevado en nuestro país en comparación con otros países europeos, pero también se está haciendo un esfuerzo de detección precoz que está siendo sobresaliente», ha expresado el presidente del Gobierno desde el Palacio de Moncloa. «La evolución es preocupante, sí, lo es, tenemos que estar vigilantes, pero también serenos».

No nos estará preparando para otro confinamiento. Porque entonces España se va al carajo.

Recordemos el descontrol que tuvo el Gobierno de D. Pedro Sanchez. En gestionar la pandemia, sabemos que quien ha de tutelar es el Mº de Sanidad, creo recordar que claro lo explica el articulo Art, 40 de competencias a CCAA. Los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis, así como la coordinación de los servicios competentes de las distintas Administraciones Públicas Sanitarias, en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional.

Otra vez me tengo que referir a Fernando Simón y sus celebres perlas: "el virus no llegara nunca a España"" es como una gripe""si llega a España serán uno o dos casos e importados""la mascarilla no hace falta"...etc. Organismos oficiales como el MoMo (información sobre mortalidad diaria por todas las causas se obtiene del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas) y el INE ( Instituto Nacional de Estadística). Os dicen que fallecieron 55.000 personas. Los medios paganinis que son la grna mayoría supieron ocultar el mencionado número. Vamos que le hacían la cama al gobierno. Debemos tener también mucho cuidado el alejarse de las verdades pesebreras, nos puede llevar a verdades alternativas, ¡Ojo, que muchas son tan falsas como las dadas por el ministro Illa o Simón! Sabemos que el covid fue creado en laboratorio ¿Dónde? Algún día nuestros nietos quizá sepan la verdad. En Abril, los mismos médicos y expertos -que hoy se alarman- que con la llegada del calor el virus se debilitaría. Eso resultó cierto, el numero de contagiados jóvenes ha aumentado, el 80% son asintomáticos, un 15% con síntomas muy leves, ingresos en hospital solo el 4,9%, en UCI el 0,3% y fallecidos el 0,4%.