Concepción Miguélez: “Debemos rendir homenaje y estamos obligados como comunidad a recordar a todos los que nos han dejado por la pandemia”

Buenos días a todos y todas. La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. El 14 de marzo se declara el estado de alarma que afecta a todo el territorio nacional con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Estado de alarma que finalizó el 21 de junio con una situación jamás vivida en nuestra sociedad, con gran impacto social, sanitario y económico; pero todas las medidas tomadas fueron necesaria, y comprendidas por nuestra comunidad para contener esta pandemia; como necesaria es ahora mismo la actitud de responsabilidad que todos los ciudadanos debemos seguir, manteniendo las medidas de contención frente al Coronavirus Covid-19 para prevenir nuevos contagios y recuerdo son el uso de mascarilla, higiene en general y de manos y la distancia de social de 1,5.

Y después de este tiempo pasado, debemos rendir homenaje y estamos obligados como comunidad a recordar a aquellos que nos han dejado por causa de la pandemia Covid-19, nos hemos hecho participes con nuestros aplausos a las 5 de la tarde en las despedidas que socialmente no hemos podido hacer a nuestros vecinos por culpa de una pandemia, no hemos podido estar cerca de las familias que han sufrido la perdida de los seres queridos. Por eso en este día señalado para los albenses en el que nuestra Santa estaría en nuestras calles hemos querido tener ese recuerdo, como en este día recordamos de una manera especial a todos los seres queridos que no nos acompañan.

Hoy es un día de duelo, pero también queremos agradecer en nombre de todos los vecinos del municipio el trabajo de personal sanitario, farmacéutico y personal de residencia de mayores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policia Local, Voluntarios de Protección Civil, Bomberos voluntarios, profesionales y empresas de servicios esenciales, transportistas, agricultores, asociaciones culturales y deportivas, párrocos comunidades religiosas, trabajadores de mantenimiento del ayuntamiento y grupo de técnicos que durante estas semanas complicadas han asesorado al Equipo de Gobierno para tomar las mejores decisiones, empresarios y vecinos que han puesto su solidaridad en beneficio de los albenses.

Agradecer a todas y a todos nuestros vecinos que con su comportamiento de confinamiento nos han protegido de este virus, vecinos que han perdido parte de su infancia o de su juventud en beneficio de todos. Gracias.

No debemos dejar pasar esta parte de nuestra civilización sin tener un recuerdo y homenaje a todos “los fallecidos por la pandemia covid-19 y a quienes han ofrecido su solidaridad y trabajo en beneficio de nuestra Villa”, recuerdo que se perpetua en este monolito, símbolo de la vida y de iluminación espiritual. Dejar plasmado que las muertes no sean en vano. Y en palabras de nuestro Rey Felipe VI -“Pongamos juntos toda nuestra voluntad, capacidad, saber y empeño para poder mirar al futuro con esperanza y confianza».