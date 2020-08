La Alcaldesa de Béjar NO acepta la dimisión propuesta por Tú Aportas

Lunes, 24 de agosto de 2020

La Alcaldesa de Béjar se ha rodeado de todo su equipo de Gobierno para expresar su voluntad de no dimitir, cerrando filas frente a la petición del portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, que pedía el pasado viernes al PSOE que sustituyera a Elena Martín Vázquez al frente de la Alcaldía de la ciudad.

“Manifiesto mi voluntad de seguir en mi puesto trabajando por la ciudad y la ciudadanía junto a mis compañeros y también junto a mi partido. Y como respuesta al portavoz de Tú Aportas Béjar, solamente me queda reiterar el ofrecimiento que les hicimos tanto a ellos como a la concejala de Ciudadanos, la Sra. Andrés, en junio del año pasado, de que asumieran el trabajo conjunto con el equipo de Gobierno, haciéndose cargo de las áreas que más les interesasen o les motivasen del Gobierno de la ciudad, para que éste fuese un Gobierno participativo y que pudiéramos entre todos mostrarle a la ciudadanía ese esperado cambio”. Ha declarado la alcaldesa, Elena Martín.

El PSOE rechaza la porpuesta de Tú Aportas de asumir la gestión del Ayuntamiento de Béjar

José Luis Rodríguez Celador, presentado por la Alcaldesa en calidad de portavoz del Grupo y como secretario general de la Agrupación, ha manifestado su apoyo a la Elena Martín y ha manifestado pronunciarse a través de los medios de comunicación por haber sido el formato elegido por el Portavoz de Tú Aportas.

Le contesta al Sr. Garrido que hablar de 14 meses, en la situación actual no es ajustarse a la realidad y ha echado la culpa al Partido Popular de la situación que encontraron en el Ayuntamiento, con falta de trabajadores y algunas partidas agotadas que motivaron una modificación presupuestaria, para justificar la falta de avances a los que aludía Tú Aportas el pasdo viernes, añadiendo que después se declaró el estado de emergencia sanitaria que ha afectado al desarrollo del trabajo del Ayuntamiento, “por tanto no es justo cuantificar el tiempo en 14 meses”.

También le comunica a Tú Aportas que no se ajusta a la realidad que El equipo de Gobierno no haya tenido en consideración a otros grupos, pues entre Ciudadanos, TAB y PSOE, han aprobado dos presupuestos y unas ordenanzas, han hecho conjuntamente la distribución de los primeros fondos de auxilio al COVID, han elaborado unas bases conjuntas para la selección de personal y más recientemente, había fijada para hoy una reunión con los portavoces de Ciudadanos y de Tú Aportas para distribuir los fondos presupuestarios de ayuda al COVID. “Todo esto se ha hecho, por tanto creo ni el argumento del tiempo ni las formas, ni la no colaboración con otros grupos son válidas”.

La dimisión de la alcaldesa Rodríguez Celador la ha calificado de puramente personal y ha reiterado su apoyo total no solo a la gestión de Elena Martín Vázquez como alcaldesa, sino todo a su labor y a su trabajo y ha añadido que basar la petición de dimisión en un aspecto personal no considera que sea algo que tenga sustancia.

Además el portavoz socialista ha manifestado que desde el primer momento han intentado colaborar con todos los grupos y “no tiene ningún sentido hablar de si alguien me cae mejor o peor o si alguien tiene o no formas, o si su talante es de una manera o de otra y derivar la crítica a aspectos personales”.

“De los alcaldes que he conocido, Elena Martín es la que más capacidad tiene para serlo, con diferencia”. Rodríguez Celador

En calidad de Secretario del Partido Socialista, Rodríguez Celador ha manifestado que nadie puede poner en duda la capacidad del PSOE ni en Béjar ni en ningún sitio y mucho menos la voluntad del partido. “Es inviable que nadie pueda personalizar, no tiene sentido ni encaja en ningún razonamiento lógico, todos tenemos el aval del voto de la ciudadanía. Ni se nos pasa por la cabeza que alguien pueda poner un veto personal, el partido es soberano y en su día en asamblea designó una lista electoral encabezada por Elena Martín, y nadie de fuera puede decir que se nombre a otro”. Rechazando de esta manera el ofrecimiento de Garrido para asumir la gestión del Ayuntamiento de Béjar.

Ha reiterado a Tú Aportas que entre a formar parte del Gobierno de la ciudad como se le ofreció desde el principio de la legislatura, a ellos y a Ciudadanos, le pide que asuma dos concejalías y participe en las Juntas de Gobierno como está haciendo Francisca Andrés de Ciudadanos, con las únicas condiciones de estar sujetos al funcionamiento del grupo y al rigor presupuestario, para que desde las dos concejalías que elijan puedan llevar a cabo sus programas de Gobierno.

El Portavoz socialista niega la falta de diálogo con los grupos añadiendo que siempre se ha contado con TAB cuando ha habido algún problema serio en el Ayuntamiento o en reuniones institucionales y están abiertos a que así continúe. Ha manifestado que no ha habido más contactos después de la rueda de prensa de Tú Aportas. Ha añadido “Ellos nos dieron su apoyo en la investidura y hasta ahí fue su compromiso, por tanto están en su derecho a hacer lo que consideren, incluso a hacerlo a través de los medios de comunicación, hubo un pleno el jueves, ellos ya han expuesto sus motivaciones no sabemos más allá de este cambio que esos motivos que he desgranado y rebatido antes, poco más a parte de poner en duda la capacidad de la Alcaldesa que considero que de los alcaldes que he conocido, y han sido muchos, ella es la de más capacidad para dirigir el Ayuntamiento de la ciudad.

En cuanto a llegar a acuerdos con el PP Celador ha manifestado “No está en la agenda llegar a acuerdos con el Grupo Popular, ya en su momento el partido popular nos ofreció esa posibilidad y fue rechazada por el Partido Socialista. Esto no cambia nada, estoy seguro de que Tú Aportas no va a establecer un veto para no apoyar ninguna propuesta del equipo socialista”.

La Alcaldesa ha vuelto a tomar la palabra para manifestar “para sacar adelante los proyectos para la ciudad hay una cuestión y es que en cualquier momento en que se aborda cualquier situación lo que tratas de encontrar es el acuerdo de todos los partidos, no solo de los que hayan votado la investidura. Es verdad que el año pasado a finales de 2019 se cuenta con ciudadanos y con TAB para elaborar los presupuestos y no mantuvimos conversaciones con el PP, porque había discrepancias grandes en cuanto a proyecto y en cuanto a la gestión diaria del Ayuntamiento, ese presupuesto que se tardó en tener elaborado a tres bandas porque no es fácil, los grupos también se tomaron su tiempo en devolver sus propias propuestas y no pudieron quedar aprobados en el pleno de marzo, pero eso fue bueno porque hemos tenido capacidad de maniobra para reconducir el dinero que hay en la ciudad y fuimos los primeros en comunicar a la ciudadanía que renunciábamos a las partidas destinadas a ejecutar nuestro programa electoral y eso mismo hicieron los otros dos grupos participantes en la negociación”.

Su intervención ha continuado con estas palabras “tras la crisis sanitaria se da participación al PP, hemos trabajado los cuatro grupos y entre el PP y el resto de grupos no existían grandes discrepancias, más allá de que a los Populares les parecían poco el dinero que habíamos destinado para poder trabajar con los retos del COVID. Estábamos a mitad de año y se pueden hacer ajustes presupuestarios, ni siquiera había motivo para que el PP rechazase esos presupuestos, porque habían participado en ellos y había pocas discrepancias, no entenderé que cosas ventajosas para la ciudad las vote en contra. El Partido Popular ha votado a favor de propuestas que han llegado a pleno porque eran beneficiosas para Béjar, aunque haya otros asuntos con una carga ideológica. Entre los cuatro partidos siempre hay discrepancias, lo ideal es poder tener una buena sintonía pero nunca hemos considerado que nos tengan que apoyar en todo, cada uno tiene su propia ideología y en general han existido buenos canales de comunicación, es verdad que a partir del COVID hemos hablado menos, aún así hemos tenido conversaciones a través de videoconferencias con gestiona y a través de los videos de whatsapp”