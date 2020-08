Garzón ha vuelto a cargar contra la Casa Real… la ignorancia del muchacho

Lo que hace que un ministro del Gobierno de España haga esas declaraciones se corresponde con la baja calidad política, moral y académica del Ejecutivo. La presunción de inocencia, recogido en el art. 24.2 CE, es un derecho fundamental que no puede ser transgredido arbitrariamente por ningún ciudadano, y menos por un ministro. Que el Presidente del Gobierno, y el Consejo de Ministros, no haga nada respecto a estas declaraciones, es un hecho gravísimo. La libertad de expresión no debe prevalecer, en este caso, sobre el derecho al honor de las personas. Sánchez debería cesar automáticamente a este personaje, si no lo hace es porque no está en su estrategia la defensa de las instituciones del Estado. El peor error que ha cometido la institución monárquica del régimen del 78 es permitir el comunismo en España. Recuerden, en las hemerotecas están las declaraciones de Amparo Illana, esposa de Adolfo Suarez al respecto. ¡Pobre Viernes Santo! En Europa lo condenaron hace tiempo.

Niño pijo, "tas ganado" el puesto a base de cubrirle la chepa a tu jefe; llegas y tratas a baquetazos al turismo, contentos tienes a tus paisanos del Rincón de la Victoria en Málaga, los has hundido en la miseria. Parece que te has convertido en fan de la música rapera, lo que te faltaba chico… Busca un curro y deja de babear, nos sales muy caro para no hacer NADA. Eres ministro de cupo, sin nada en qué ocupar tus ratos libres… ¡perdón! Recitar el catecismo ideológico -panfletario.