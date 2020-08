Karlie Samuelson: "Es divertido jugar una competición cada vez mejor"

Lunes, 24 de agosto de 2020

"Tenía muchas ganas de empezar", reconoce la jugadora que, tras recibir el resultado negativo de su PCR, ha acudido este lunes por primera vez al pabellón

La segunda temporada de Karlie Samuelson en Perfumerías Avenida ya ha arrancado. El pasado sábado podía, tras recibir el resultado negativo de su PCR, pisar por primera vez el pabellón y este lunes, en día de descanso para el resto, ha acudido para seguir profundizando en aspectos físicos y tácticos y ponerse al nivel de sus compañeras. Un segundo año de azulona para las británico-americana que arranca con muchas expectativas y ganas y con el aliciente de compartir, cuando termine la WNBA, vestuario con su hermana.

"Tenía muchas ganas de empezar", reconoce la jugadora, "es verdad que he estado trabajando mucho en casa pero llegar, volver a trabajar en pista completa, arriba y abajo, noto el cansancio, pero es normal". El pasado sábado pudo hacer algún ejercicio ya con el equipo y pudo verlas en el "partidillo" entre ellas, "la verdad es que estuvieron a buen nivel, me gustó lo que vi. Ahora es momento de ver qué podemos hacer juntas", comenta Karlie. Para estar todas juntas aún faltan incorporaciones como la de su hermana, Katie Lou, "estoy emocionada por poder volver a jugar con ella, no lo hacemos desde el instituto, y ver cómo nos entendemos en la pista", explica. "Para Lou será una nueva experiencia, tras apenas dos meses en Francia, tengo ganas de ver cómo lo hace en una temporada completa y además junto a mí. Veréis que es una gran jugadora, pasa bien, gran tiradora...", advierte Karlie.

"Las Samuelsons", junto al resto del equipo, aguardan empezar una durísima temporada, aunque Karlie lo ve en el plano positivo, "es divertido jugar en competiciones cada vez mejores, va a ser genial". Eso sí, con la incertidumbre que rodea todo, "he aprendido que debemos ir día a día, pensando sólo en el siguiente entrenamiento y, sobre todo, pensando en divertirnos", y concluye "si, finalmente, no todos los fans pueden acompañarnos, será triste pero lo trataremos de compensar haciendo ruido nosotras", bromea.