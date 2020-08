Aumentan las denuncias por no usar mascarilla en Salamanca y suman 120 en la última semana

Lunes, 24 de agosto de 2020

Del 17 al 23 de agosto se han registrado en Salamanca 120 denuncias por no llevar mascarilla. En concreto, la Policía Nacional ha cursado 26 denuncias y la Guardia Civil 94.

Con estas 120 denuncias se establece un incremento de 34 expedientes respecto a la semana precedente, lo que viene a demostrar que todavía hay muchos ciudadanos que no están concienciados de su propia responsabilidad para frenar la pandemia del coronavirus.

No llevar mascarilla correctamente supone una multa de 100 euros. Además, la Junta de Castilla y León recuerda algunas recomendaciones al respecto: “No la toque al quitár ni al poner, lávese las manos siempre antes y después de entrar en un espacio cerrado y recuerda que sean conocidos o familiares no quiere decir que no contagien”.