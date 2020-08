“Ejercicio de Convivencia” (Betania, 2020), de Cesiah Hernández y León de la Hoz

El escritor León de la Hoz y la psicóloga Cesiah Hernández han publicado un interesante (y necesario) libro a modo de guía reflexionada para ayudar a transitar estos tiempos con vistas a cambiar el modelo de convivencia. El subtítulo lo aclara todo: “Guía emergente para sobrevivir al virus sin morir de aburrimiento”. La obra ha aparecido bajo el sello de Betania, editorial dirigida desde Madrid por el poeta y editor cubano-español Felipe Lázaro. Y otro detalle. Es una edición bilingüe castellano-inglés: Coexistence exercise (Pop-up guide to surviving the virus without dying of boredom).

León de la Hoz y Felipe Lázaro

Anoto lo destacado por los autores: “Este libro es una breve guía para orientarnos en el difícil escenario de la crisis que ha producido el confinamiento en miles de familias de todo el mundo. Con inteligencia y valor han decidido marcar unas pautas en contra de la opinión generalizada en la que todos se agarran cuanto pueden para entretenerse, enajenarse y pasar el tiempo como mejor pueden. Los autores proponen enfrentar la situación en las familias y los grupos racionalizando el problema que origina el miedo y evitar las consecuencias del mismo. No es huyendo, dicen, sino enfrentando con estrategias la situaciones que nos pueden producir transtornos de conducta, de las emociones y los sentimientos. Después de un análisis en el que fundamentan la estrategia nos dejan una serie de actividades prácticas para desarrollarlas y mejorarlas estimulando la imaginación. Un libro breve, emergente y necesario para ahora y para después ayudarnos a cambiar el modelo social que nos alarma. Como dicen los autores, el cambio que vendrá ha de salir de los cambios de actitud en nuestros hogares”.

La doctora Cesiah Hernández

Tras la prolongación de la pandemia, conviene acercarse a esta obra, digo yo. Ejercicio de Convivencia puede adquirirse en Amazon, tanto en la versión de papel o kindle.

