¿Es un derecho fundamental fumar?

Ahora me entero. Cuando estoy en una terraza y a mi lado está un fumador/a, y mis bronquios se agotan por respirar nicotina ¿A quién reclamo? ¿Es qué los fumadores tienen derechos y yo no?

Si prohíben en 16 Comunidades fumar, no pasa nada, si lo hace Madrid, ¡Ojo que está es del PP y la joya de la corona! Ninguna Comunidad tiene Protocolo para iniciar clases, y no pasa nada, pero en Madrid los trabajadores de los sindicatos, que llevan seis meses sin dar palo, comenzaron a maquinar en junio lo que harían contra la enseñanza de la CAM llegado septiembre… Las hordas gritan: ¡A por ella! Se ponen en huelga, no por la enseñanza, que les importa un pito a los sindicalistas renombrados como Agentes Sociales. Con razón o sin ella, da igual, van contra Díaz y está todo permitido, y si puede ser huelga indefinida, ¡mejor! Más meses sin trabajar, eso sí, ¡Ojo! como son funcionarios que nadie me los toque. !Viva la enseñanza pública en España que nos permite esto y más!.

Señor Juez si quería perjudicar a la CAM creo que el tiro no ha matado perdices azules. Ha puesto en ridículo a sus compañeros de las otras CC.AA. Seguimos sumando despropósitos: ha dejado en evidencia la inutilidad e incompetencia del gobierno (de vacaciones, mientras España está siendo reconquistada por el coronavirus) La felicidad que da estar tumbados en la hamaca playera, o jugar en playas gaditanas a la pelotita “sin mascarillas”, un señor juez y su compañera, el más alto cargo en el Congreso ¡Cara que tienen! ¡Pues no pasa naaa! A los pobricos se les olvidó mandar al B.O.E la normativa por la cual, y la qué, se deberían apoyar las CC.AA. Y por último, todos sabemos de su relación con alguno de los partidos políticos que desgobiernan España. Si prohíbe poner en marcha una actuación que puede derivar en cientos o miles de contagios, a partir de ese momento, será usted responsable de los mismos, en otro país o nación se le juzgaría por imprudencia temeraria. ¿Se ha enterado del descontrol en Barajas y Prat, llegada de pateras a costas malagueñas, temporeros sin PCR, migración ilegal, prostíbulos?...¡Enhorabuena, ya puedo dormir tranquila estoy en buenas manos!