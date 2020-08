Distinto rasero

Viernes, 21 de agosto de 2020

Hay que tener toda la precaución del mundo, pero miedo el justo y necesario para que nuestro país no se pare y que nuestra economía no enferme más

No sé muy bien si por suerte o por desgracia, creo que por lo primero, no he interrumpido mi actividad laboral en lo que va de año. En mi trabajo habitual, clínica veterinaria, he tratado a mis pacientes encantada, sus propietarios me han confesado sus miedos, sus dolorosas experiencias aquellos que han padecido el Covid, sus penas los que han perdido familiares, su impotencia los que han perdido el trabajo, su indignación con las injusticias... y en mi trabajo eventual, industria alimentaria, donde trabajan 25 personas, tampoco ha cesado la actividad, gracias a la cual hay suministro de productos cárnicos a muchos establecimientos, y por tanto a los consumidores.

En ambos trabajos tomo todas las precauciones posibles y de momento, toco madera, no me he contagiado, ni muchos hosteleros ni comerciales de supermercados, tampoco ganaderos ni sanitarios de hospitales o farmacéuticos que siguen al pie del cañón, peluqueros, gestores, transportistas, inmobiliarias... Por eso no entiendo que llames a un Centro de Salud ¡y no funcionen algunas consultas! Que vayas a algunas oficinas de la administración, algunas blindadas como bunker y otras cerradas porque están teletrabajando, ¿no tienen pantallas en las mesas como los españolitos de a pie?

Que no haya planes b, c y d previstos… ¡para que nuestros hijos sigan formándose!, que los enfermos crónicos y ancianos no puedan hacer sus seguimientos de forma habitual..., y tantas contradicciones… ¿Alguien me lo puede explicar?

Creo que hay que tener toda la precaución del mundo, pero miedo el justo y necesario para que nuestro país no se pare, que nuestra economía no enferme más todavía, que nuestros autónomos no sucumban ante este nuevo mazazo, uno más de tantos para un sector infravalorado que sostiene el tejido empresarial; que nuestros jóvenes no decaigan ante la valiente decisión de continuar con su formación, que los padres cuenten con medios para conciliar y al personal docente, tan necesario, se les dote de los medios adecuados para no suspender las clases.

Y para terminar, me gustaría sugerir que los veterinarios especializados en epidemiología deberían formar parte de los Comités Científicos creados para luchar contra el Covid, ya que al igual que otras enfermedades emergentes como Fiebre del Nilo, Virus Crimea- Congo y otras muchas zoonosis como tuberculosis, rabia, leishmaniosis y así hasta un 60 % de las enfermedades que afectan a los humanos, tienen su origen en los animales.

*Inés Vicente, veterinaria