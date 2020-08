Quejas porque los visitantes se encuentran cerrados, también en verano, los monumentos

“Aquellas personas que durante los meses de verano deciden visitar Salamanca y conocer sus edificios, sus calles, su gente y su gastronomía siguen encontrando cerrados, otro año más, los monumentos. Este hecho es incomprensible de por sí, ilegal para todos aquellos casos en los que se trate de Bienes de Interés Cultural y desalentador al no destacarse nuevos motivos para acercarse hasta nuestra ciudad y seguir descubriéndola”. Es la denuncia que hace la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio.

En su opinión, “la apuesta y preocupación institucional sigue siendo la industria gastronómica, en vez de ser esta actividad económica una consecuencia derivada del atractivo cultural o de los servicios que reclama el visitante, despreciando el potencial histórico de la ciudad y la generación de empleo estable y de calidad sobre el mismo patrimonio, con su conservación, mantenimiento, investigación y divulgación. Para mayor simplicidad solo se mira a Madrid, ignorando el resto de procedencias, e incluso del país vecino, para las que hay que reclamar más y mejores medios de transporte, situando a Salamanca en el centro de la península y no en la periferia del país”.

El citado colectivo detalla la situación de numerosos espacios monumentales de Salamanca:

Bienes de Interés Cultural



Pese a que la legislación vigente es clara y las Administraciones Públicas competentes han reconocido haber solicitado a los propietarios el cumplimiento de la misma, todavía hoy la iglesia de San Cristóbal o la de Santiago (reconstruida), el Palacio de Orellana o la Torre del Aire, no cuentan ni han contado con un horario de visita pública ni tampoco hay motivo que les exceptúe de cumplir con la legislación para mostrar su interior y, si fuera el caso, dotarse de un uso adecuado.

Lo mismo ocurre para las iglesias de San Juan de Barbalos y Santo Tomás Cantuariense, si bien tienen un reducido horario de misas, que desde información turística desconocen. En invierno ni siquiera hay misas en Santo Tomás.

Actualmente el Convento de las Dueñas tampoco ofrece un horario para la visita pública y el de los Dominicos no ha estado abierto durante gran parte del verano. La información sobre la visita a la parte superior de la fachada de la Iglesia de San Esteban, obra sufragada por el Ayuntamiento de Salamanca, sigue sin divulgarse.



Apertura de monumentos



El programa estival de la Junta de Castilla se presenta cada año sin novedad alguna, ni siquiera con respecto al resto del año, lo que no tendría que ser necesario si hubiese un cumplimiento de la legislación. En nuestra ciudad tan solo participan del mismo las iglesias de la Purísima, San Marcos, San Julián, San Martín y San Sebastián, que suelen tener sus propios horarios de misas y de visita turística.

Cabe preguntarse si del mismo no podrían participar otras iglesias, conventos, palacios, casas, etc. aunque solo fuese como ampliación de su horario habitual y si este programa no podría contribuir a mejorar la experiencia turística habitual.



Universidad de Salamanca



La Universidad de Salamanca, poseedora de parte del patrimonio edificado de la ciudad, no tiene por costumbre abrir a la visita turística la mayor parte de esos bienes de interés, a pesar de que la Junta de Castilla y León así se lo ha requerido: Facultad de Filología (antiguo Palacio y Hospedería de Anaya, BIC), la Facultad de Geografía e Historia (antiguo Colegio Menor de San Pelayo y su capilla, además del foso prerromano y cimentación de Cerca Vieja), la Facultad de Educación (antiguo Colegio Menor de la Concepción de Huérfanos), el edificio de Físicas de la Facultad de Ciencias (antiguo Colegio de San Jerónimo o Trilingüe) y el edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias (antigua sede de la Escuela Normal de Maestras sobre las bodegas del desaparecido Convento de la Merced). A ello debe sumarse que este verano el Colegio Mayor Fonseca también permanece cerrado a la visita turística como consecuencia, y no tendría por qué ser así, de no ofrecer servicio de alojamiento.

La antigua casa rectoral, hoy Casa-Museo Miguel de Unamuno, solo realiza visitas (adaptadas a las circunstancias sanitarias) los días laborales por la mañana.



Visitas arqueológicas



Aunque sin difusión, tanto el Cerro de San Vicente como el Pozo de la Nieve son visitables en unos horarios concretos durante los fines de semana, como si no hubiese visitantes en otros días.

El caso de la Cueva de Salamanca es desconcertante, después de que por la falta de vigilancia que cualquier sala, edificio o lugar requiere ésta haya sido cerrada a la visita libre, ahora únicamente abre para ofrecer visitas guiadas en horarios no divulgados.



Los conventos



La única novedad cultural, patrimonial y turística de este año es la apuesta de la entidad privada "Fundación Las Edades" por la reconversión de parte de los complejos que conforman los antiguos conventos de Las Úrsulas y Las Claras. Además de que, en adelante, habrá una mayor atención con el mantenimiento, también se abren a la visita nuevos espacios y se dotan con fondos artísticos. A pesar de todo ello la difusión de los mismos no está siendo la que merecen, también como forma de apoyo a una iniciativa loable.



Oficina de información



La única oficina de información turística de Salamanca, sita en la Plaza Mayor, sigue manteniendo un horario de atención similar al de otras muchas ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial -varias de ellas cercanas geográficamente, pero éste sigue siendo mejorable. Mientras que la oficina salmantina mantiene el mismo horario a lo largo de todo el año, con 63 horas semanales, las de Santiago de Compostela o Mérida llegan a las 77 y 82 horas respectivamente ya que cierran más tarde de las 19h y abren los domingos por la tarde, cuando también reciben visitantes.

Una muestra del escaso apoyo que tiene este servicio es que Salamanca solo cuenta con un único punto de atención, independientemente de otros soportes y canales, mientras que en otras ciudades, incluso menos turísticas, se dispone de varias oficinas y centros gestionados por diversas administraciones. A este respecto es significativo el caso de Toledo, con cuatro oficinas y un quiosco.



Programación cultural



La programación cultural del estío salmantino, denominada "Plazas y Patios", un año más, ha sido mínima dentro y fuera del ámbito del conjunto histórico, pese a que muchos salmantinos han permanecido en su hogar habitual, hay reducción de aforos y las Administraciones se proponían atraer visitantes y apostar por los artistas locales.

Frente a las 8 representaciones teatrales de 2019 en 2020 se han programado 9, pero por motivos sanitarios se han suprimido todas las visitas teatralizadas a espacios históricos sin más alternativa o medida que permitiese continuar con esa actividad. En la programación musical, de las 22 actuaciones de 2019 se ha pasado a 11 en 2020. La novedad han sido las 8 proyecciones de cine al aire libre por los barrios.

La oferta expositiva también carece de interés, en cuanto a que resulten novedosas, para salmantinos o visitantes ya que varias de las muestras fueron inauguradas antes del confinamiento y han sido prorrogadas y a que bastantes salas se encuentran cerradas con la consiguiente reducción de la oferta.