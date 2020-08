Marcelino Maté: “Tanto la RFEF como las Territoriales queremos empezar las competiciones cuanto antes”

Viernes, 21 de agosto de 2020

En una entrevista en el Diario de Burgos, el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol explica que tienen un protocolo sanitario, “pero no está autorizado por la Junta”

Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, ha repasado la actualidad balompédica en una interesante entrevista publicada por el Diario de Burgos. Así, comenta que “tanto la RFEF como las Territoriales queremos empezar las competiciones cuanto antes” y el planteamiento es hacerlo con aficionados, igual que “hay público en los toros, en los conciertos, gente en las terrazas”.

En este sentido, Maté explica que “si se guarda la distancia, se evitan las aglomeraciones en las entradas y salidas y en los bares durante el descanso no sé porqué no puede haber público. Además, en Segunda B y Tercera es imprescindible para la supervivencia de los clubes”.

Por otra parte, explicaba que Castilla y Léon ya tiene un protocolo sanitario que se elaboró para la Fase de Ascenos a Segunda B, aunque no está autorizado por la Junta: “No nos dijo nada y entendimos que tras 15 días de silencio daba el visto bueno, pero no está aprobado”. De hecho, el presidente de la FCyLF acusa a la administración regional de “no defender al deporte. No hay ninguna medida de apoyo, ni durante el estado de alarma, ni en verano, ni ahora para iniciar las competiciones. Estamos indefensos”.

No obstante, en el caso de Segunda B y Tercera es necesario un protocolo nacional “que está pendiente, al igual que los de otros deportes, de una reunión con el Consejo Superior de Deportes para diseñar un plan transversal con garantías sanitarias y jurídicas”.

Finalmente, reconoce que se está trabajando para que el inicio de la liga de Segunda B se haga el 18 de octubre, aunque “lo primero que necesitamos es un protocolo sanitario y, después, un mes de pretemporada”.