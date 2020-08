Agotadas las entradas para Couleur Café Jazz Quartet

Viernes, 21 de agosto de 2020

El Patio Chico tendrá el aforo completo para el concierto de este sábado, a las 22.30 horas, de Couleur Café Jazz Quartet, ya que las entradas están agotadas.

Esta formación nació con el nombre de Cuatro gatos a principios del año 2010. Entonces, concebían su proyecto musical como una formación clásica de jazz (piano, contrabajo, batería y voz) con la idea de acercar este estilo de música al público en general mediante versiones de temas de jazz y de otros temas que, no perteneciendo propiamente a este género, están íntimamente ligados a aquél.

Standards de jazz, bossanova, canción francesa, funk, bolero o pop son algunos de los estilos que abarca su repertorio. Caracterizados por su versatilidad y una personal visión de la música, los componentes de CCJQ tratan de imprimir un “nuevo aliento” a “viejos sonidos”. Pero no sólo eso: en su afán de seguir aprendiendo y evolucionando, no dejan de explorar nuevas tendencias y de incorporarlas a su manera de tocar, enriqueciendo sus interpretaciones y haciendo, de este modo, que CCJQ no sea "un cuarteto más de jazz".



Los componentes de Couleur Café son músicos experimentados y con una consolidada carrera profesional. Han recorrido gran parte de la geografía española pasando por destacados festivales de jazz (“Jazz en la calle” de Salamanca, “Universijazz” de Valladolid, Festival de Jazz de la Granja de San Ildefonso en Segovia, la “Semana Grande” de Santander, “Puestas de sol” de Palencia, Festival de Jazz de León, “Las Noches de Viriato” de Zamora...), así como por algunos de los locales de jazz más emblemáticos (Café España y Herminio’s Jazz Club de Valladolid; El Corrillo, Salamanca; La Cueva del Jazz, Zamora...).

Desde sus inicios, el grupo, con base en Salamanca, desarrolla parte de su trabajo dentro de las Redes de Teatro y Circuitos Escénicos de diversas comunidades autónomas, principalmente Castilla y León.