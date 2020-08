Bosque de incertidumbres

Domingo, 23 de agosto de 2020

Es como si todo este tiempo, debido a la presencia y persistencia de la pandemia del virus corona, estuviéramos atravesando todos un bosque, un oscuro bosque, en el que se hubieran borrado todos los caminos y no fuera fácil encontrar ese claro que nos manifestara la luz.

María Zambrano hablaba, en su título homónimo, en una obra ya de madurez, de la importancia de esos claros del bosque que nos permiten respirar, orientarnos, ser nosotros mismos, seres conscientes, capaces de articular esa razón anímica o poética. Porque también la razón necesita del alma, para alejarse de esa frialdad que deshumaniza.

El elemento que marca la travesía de todos por este tiempo tan difícil –tal y como puede advertirse si se está atento a los medios de comunicación, a las conversaciones con nuestros vecinos, amigos, familiares y seres próximos– es la incertidumbre.

La pérdida de puestos de trabajo, que está provocando una verdaderas sangría en nuestra sociedad; la aparición de ese nuevo modo de realizarlo desde casa (lo que llaman tele-trabajo); los confinamientos padecidos; el no haber podido los niños, adolescentes y jóvenes seguir el curso escolar en los propios centros educativos…; y tantas cosas más, en la mente de todos, están acentuando esa incertidumbre que se extiende sobre todos como una niebla dominante que nos impide ver ni un palmo.

Las pestes, epidemias y males contagiosos asolan a la humanidad desde que el mundo es mundo; constituyen un ‘continuum’ a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones. Los estragos que han causado y que siguen causando los conocemos bien.

Pero ahora, cuando nos toca a todos pasar por esta experiencia, en un mundo en el que el ser humano se ha ensoberbecido tanto, creyéndose, debido a sus adelantos y tecnologías, dominador del universo e indestructible, creemos que debiera suponer una cura de humildad colectiva. Estamos a merced, por mucho que no nos lo parezca, de muchos elementos cuyo control se nos escapa

Aunque dudamos –a raíz también de esa babel de opiniones y posturas que tanto ruido causas estos días– de que estemos aplicándonos esa cura de humildad, tan necesaria para hallar ese itinerario que nos salve a todos y que salve nuestra casa, nuestro planeta de tanta destrucción como nos amenaza (calentamiento, cambio climático, destrucción de los bosques, del mundo natural y de los recursos de la tierra, consumos no sostenibles, etc., etc., etc.)

Ahora, a las puertas de los inicios de un nuevo curso escolar, también cómo podrán desarrollarse las enseñanzas y los aprendizajes constituye también una incertidumbre más y no de las menos importantes.

Tendríamos que purificarnos todos un poco –qué necesario resulta– con esa cura de humildad, que nos ayudara a entender la vida de otro modo y a ser consecuentes con ello. ¿Estamos dispuestos?