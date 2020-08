Un jardín histórico y un espectáculo de personajes y cometas

Viernes, 21 de agosto de 2020

El Bosque de Béjar será escenario el próximo domingo, a las ocho de la tarde, de un espectáculo de cometas y personajes de Teatro de Calle, a cargo de Cal y Canto Teatro.

‘Un jardín histórico, alejado y plácido, como salido de un cuento de hadas, un grupo de elegantes seres ataviados todos de blanco. Baja el sol y se alzan sobre nuestras cabezas inverosímiles cometas. Dos jardines que se abrazan como dos enamorados al atardecer’.

Durante la mañana Cal y Canto Teatro realizará un taller para niños y niñas entre seis y 16 años, los materiales con los que trabajarán los niños, para su creación-escultura serán individuales, completamente desinfectados siguiendo todos los protocolos de prevención contra la COVID-19. Los niños que participen en este taller de plazas limitadas, podrán formar parte del espectáculo de por la tarde.

La entrada será gratuita para un límite de 200 personas de aforo. Deberá realizarse inscripción previa, nominativa e intransferible, en la Oficina de Turismo de Béjar, o a través del teléfono 923 403 005. Habrá que aportar el nombre y apellidos de cada uno de los asistentes y un número de teléfono móvil.

Asistencia y medidas de protección sanitaria

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de las actividades siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, para la asistencia a los espectáculos se seguirán las medidas de seguridad establecidas y se mantendrá la distancia de seguridad entre las personas.

No se permitirá el acceso a ninguna persona que no haya sido inscrita previamente, se aconseja acudir con antelación al espacio. Las personas con movilidad reducida pueden advertirlo cuando hagan la inscripción. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y no estará permitido introducir comida ni bebida en el recinto

Espectáculo organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta

La Consejería de Cultura y Turismo desarrollará espectáculos, desde el 21 de agosto hasta el 25 de septiembre, en 18 espacios patrimoniales de la Comunidad, repartidos entre sus nueve provincias

‘Escenario Patrimonio Castilla y León’ es una propuesta descentralizada, vertebradora, cuyo objetivo primordial es apoyar a los sectores de las artes escénicas, junto al patrimonio y al turismo de la Comunidad, que tan seriamente están siendo afectados por la crisis de la COVID-19.

Serán 18 compañías y artistas profesionales, naturales o con sede en Castilla y León, quienes conforman un cartel caracterizado por la variedad, el eclecticismo y la innovación. Como escenarios de representación, se han priorizado espacios patrimoniales que permiten, fundamentalmente, promocionar y divulgar lugares no tan conocidos, poniendo en valor y mostrando la enorme diversidad de paisajes culturales con que cuenta la Comunidad.

Dada la transversalidad de esta programación, ‘Escenario Patrimonio’ vincula y armoniza con un objetivo común, los recursos y la dedicación de tres direcciones generales de la Consejería: Patrimonio, Políticas Culturales, y Turismo, a las que se suma la colaboración de más de una veintena de instituciones y entidades de ámbito fundamentalmente local.

Escenarios patrimoniales de toda la Comunidad

Este programa se ha diseñado buscando la mayor expansión territorial al seleccionar dos espacios patrimoniales por provincia. Los 18 lugares escogidos destacan por su variedad, incluyendo monumentos religiosos, civiles y militares, patrimonio industrial y paisajes culturales. En cada uno de ellos actuará una compañía o un artista diferente.

Estos lugares patrimoniales son: el Castillo de La Adrada y la explanada del Castillo de Arévalo, en Ávila; la Ermita de Nuestra Señora. de Revenga y el Monasterio de Santa María de Rioseco, en Valle de Manzanedo, en Burgos; el Castillo de Cornatel en Priaranza del Bierzo y el Pozo Julia de Fabero, en León; la Nave de los Picos en Alar del Rey y la Plaza de España, de Paredes de Nava, en Palencia; el Jardín Histórico El Bosque de Béjar y la Plaza de Toros de San Martín del Castañar, en Salamanca; la Plaza Mayor de Riaza y el Palacio de Enrique IV, en Segovia; el yacimiento celtíbero-romano de Tiermes y la explanada del Castillo de Berlanga de Duero, en Soria; el Monasterio de la Armedilla en Cogeces del Monte y el Castillo de la Mota, en Valladolid, y la Plaza Mayor de Benavente y el Monasterio de Santa María de Moreruela, en Zamora.

Pluralidad de propuestas escénicas y compañías

Esta variedad en los escenarios, también tiene su reflejo en la pluralidad de propuestas: desde espectáculos para la primera infancia y familias, hasta las instalaciones artísticas y musicales más performativas, pasando por géneros y apuestas tan dispares como la danza, el teatro documental, el teatro de calle o el jazz, por citar algunos ejemplos, lo que demuestra el potencial que tienen las artes escénicas de la Comunidad. Así, el público podrá disfrutar de 3 espectáculos teatrales, 5 de circo, clown y teatro de calle, 2 de danza, 2 espectáculos de teatro performativo e instalación, 3 espectáculos especialmente pensados para las familias, 2 espectáculos musicales y 1 intervención piromusical.

Por otro lado, se contribuye, a recuperar la actividad escénica en vivo, tanto de compañías como de servicios auxiliares, apoyando a las compañías profesionales de Castilla y León, especialmente a aquellas emergentes, que han tenido menos posibilidades de exhibición y que cuentan con espectáculos adaptados a estos espacios patrimoniales no tan convencionales, impulsando asimismo, estrenos que pudieron quedarse estancados durante los meses en los que el confinamiento fue más restrictivo. En este sentido, la programación contará entre sus espectáculos, con dos estrenos absolutos y tres estrenos en Castilla y León.

Además de la pluralidad de las propuestas escénicas, también se han tenido en cuenta los lugares de residencia de las compañías y artistas seleccionados, viéndose representadas todas las provincias de la Comunidad.