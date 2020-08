Las PCRs arrojan resultado negativo en los dos usuarios de la residencia de Villarino

Viernes, 21 de agosto de 2020

Las PCRs realizadas a dos personas usuarias de la residencia de mayores de Villarino de los Aires han arrojado resultado negativo en ambos casos, una noticia que recibía con “gran alegría y alivio” el alcalde de la localidad, Julián Martín, después de que la semana pasada en un cribado a los usuarios del centro, realizado con test rápidos, dos dieran positivo.

Julián Martín se mostraba “muy contento por la noticia después de la preocupación que nos había producido el resultado de las pruebas anteriores, por lo que la noticia es un gran alivio para todos, para mí, para los residentes, para sus familias y para el pueblo”. Para el alcalde de la localidad, el resultado “no hace otra cosa que avalar las medidas puestas en marcha desde el Ayuntamiento y el trabajo realizado en la residencia para evitar contagios. Afortunadamente todo ha sido una falsa alarma, lo que no debe hacer que nos relajemos, el virus está ahí y hay que tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar su propagación, especialmente en colectivos tan vulberables como nuestros mayores”, concluía.

Por otra parte, uno de los familiares de los falsos positivos ha querido reprochar a los responsables municipales haber difundido con “demasiada ligereza” el resultado de las pruebas realizadas con test rápidos debido a su poca fiabilidad.