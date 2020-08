Si el mundo no se viene abajo (Señor Castells Ministro de Educación)

La política – bien la definió Aristóteles, aunque el significado no debe tomarse en el sentido despectivo que se usa: El hombre es un animal político- actualmente es un nido de corrupción que se debe atajar desde dentro del partido, parece que a pocos o casi nadie desea poner fin al desmadre que sufrimos. Los que iban asaltar los cielos, dijeron que regenerarían la política y son los primeros con sospechas fundadas en trinque y enriquecimiento ilícito. España es así, dijo D. Amadeo de Saboya, difícil de entender y comprender, sinvergüenza y picaresca, son adjetivos que definen muy bien la nueva casta política. No ha pasado de moda su epitafio Majestad. Desprestigian-estas conductas- a quien entran en política por vocación, honradez, cuyo a fin de mejorar lo mejorable, no deseando prebendas y enriquecimiento personales.

Los padres están engrifados, los chavales flipados. Faltan 20 días para el comienzo del nuevo curso, y el Gobierno continúa contando nubes .Piensan: mejor no tocar los problemas y así no salimos escaldados. Los cabalísticos menestros Castells y Celaá traspasaron el conflicto a las CCAA, agotada de no hacer nada: ha cogido manta y playa, eso sí, el lado derecho, no sea que la contamine el otro margen de la Ría, el sonriente cosmonauta, llegado a ministro ,sigue buscando la cara oculta de Marte; Y el trío termina con el delirante político y profesor Manuel Castells, «el curso comenzará según lo previsto si el mundo no se viene abajo», fue una de sus graciosas y ovnilogica explicación sobre el retorno a la universidad.

España es el único país del mundo donde han abierto antes los bares que las escuelas. Eso muestra lo poco que amamos la cultura.

Y saldremos juntos… dijo Sánchez dando la chapa semanal. Pues no Pedro... No vamos a salir juntos de ésta, porque usted nunca estuvo dentro. Es el dique de contención que nos impide salir, el que tapa la boca de apertura con su negligencia, su incompetencia, su sectarismo, su infinita arrogancia, su falta de empatía. Nosotros saldremos, sí, pero sin Pedro Sánchez. Debe saber que la indignación que nos desborda está a punto de convertirse en una gran avenida que reventará la presa con virulencia, arrollándole usted y a todo el conjunto de costaleros que maman de la ubre estatal. Ya ha probado la medicina en Huelva. ¿Qué tal sienta?

Usted a la cabeza y sus menestrables consideran que no hay consecuencias por cualquier acto, delito, mentira o engaño… se ríen de los ciudadanos; sobre todo a quienes todavía piensan que están interesados en servirles y cumplir con sus responsabilidades. Reirán lágrimas negras esperando como afrontar consecuencias de un desgobierno Sanchez-Iglesias.

Niños y padres, el curso comienza, pesar de desear boicotearlo desde junio los Agentes Sociales UGT CCOO y otros sindicatos ¡animo a por el buen resultado!. Recordar que nunca ha llovido que no escampe.