El Ayuntamiento de Lumbrales hace un llamamiento a la sensatez para frenar la propagación del Covid-19

Jueves, 20 de agosto de 2020

El toque de atención está dirigido a todos los residentes estos días en la villa, pero especialmente a quienes pretendan hacer reuniones de Peñas

En un comunicado público, el Ayuntamiento de Lumbrales hace "un llamamiento explicito a cuantos residen estos días en nuestro pueblo para que tomen en consideración todas las medidas para frenar la propagación del Covid-19, especialmente a quienes pretendan llevar a cabo reuniones colectivas de Peñas, cuyas restricciones son sobradamente conocidas".

En el texto, firmado por el alcade, Carlos Pedraz, se alude a los "intensos días que tenemos por delante" (en referencia a las Fiestas de Toros que se celebrarían a partir de mañana viernes, y que han sido suspendidas con motivo de la pandemia del Covid-19), “días acostumbrados a vivirlos con amigos y familia”. En este punto, se recuerda a los residentes que La Cabalgata al Prao del Toro, “no está permitida como tal” así como “las concentraciones de más de 10 personas, tanto en la vía pública como en locales privados y en todo el término municipal”. “Debemos ser conscientes de que si no cumplimos estrictamente las directrices marcadas desde las administraciones, las consecuencias pueden ser peligrosas para el devenir de nuestro pueblo y sus gentes…. Entendemos que es difícil cumplir lo que se pide, pero es necesario para evitar un contagio masivo que pudiera incluso llevarse por delante la vida de personas”.

Además de la inminencia de los días de las tradicionales fiestas lumbralenses, este comunicado informativo viene motivado por el notable incremento de los casos de Covid-19 “que está sufriendo nuestro país y Lumbrales no ha sido una excepción" y ante la importante afluencia de vecinos e hijos del pueblo que vienen a visitar a sus seres queridos, junto con el continuado movimiento de cuantos residen habitualmente, hacen que el riesgo de contagio y propagación sea notorio”, según se recoge en el texto, en el que los miembros del Consistorio quieren “dejar claro que desde esta institución no apoyamos ni defendemos las posturas radicales que culpan a los foráneos del incremento de casos y la posibilidad de contagios”.

En este sentido se hace un “llamamiento a la cordura y a la sensatez” pues “en nuestras manos, en las de todos, está el evitar que la cruda realidad que empezamos a vivir se intensifique, multiplicando los contagios en nuestro pueblo, sabienndo lo que ello podría significar: No cabe la opción de fallar, no podemos permitir errores que se pueden pagar caro”. Y, además, se recuerda que “las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán vigilantes ante cualquier incumplimiento de las normas dictaminadas, llevando a cabo las pertinentes sanciones, si fuese necesario”.