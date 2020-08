Cambios exprés para remodelar tu casa

Miércoles, 19 de agosto de 2020

Puedes hacer pequeños cambios en tu casa sin necesidad de hacer grandes obras para que tu casa parceza otra con modificaciones sencillas de hacer y de bajo coste

Cambiar el aspecto de tu casa con pequeños cambios decorativos y sin hacer reforma es posible. Toma nota de todos estos consejos y conseguirás un gran cambio en apenas unos días con un presupuesto muy ajustado.

Textiles nuevos, aspecto renovado

Puede parecer un cambio menor pero lo cierto es que cambiar los textiles de los espacios es un gran cambio estético. Cambiar las cortinas y los cojines hará que tus espacios parezcan otros por completo. Recuerda que si optas por tonos más claros ganarás en luz mientras que si apuestas por estampados de flores convertirás a tus espacios en lugares de inspiración romántica. Si haces lo propio por las rayas marineras darás un toque mediterráneo, etc.

Renueva tus puertas

Renovar las puertas también es un paso sencillo pero muy efectivo para dar otro aspecto a tu casa. Las puertas de interior son uno de los aspectos más visuales de la casa y optar por modelos diferentes, ya sea en tono o en el propio diseño de la puerta dará un aspecto completamente renovado a tu hogar.

Incluso puedes aprovechar para apostar por una puerta corredera y ganar algunos metros a tu casa. Si crees que puedes sacar todavía más partido a tu vivienda probablemente ello pase por aprovechar mejor cada rincón de la misma y para ello nada como las puertas correderas.

Haz tu casa más eficiente

Si tus ventanas tienen ya bastantes años cambiarlas será un paso sumamente importante por diversas razones. Lo primero de todo es que lograrás una mayor eficiencia energética porque aislarán mejor la casa respecto al exterior. Materiales como las ventanas de madera o el pvc con dobles y triples aislamientos harán que esto sea posible. Además puede ser un buen momento para cambiar el color de dichas ventanas.

Decora tus techos

Decorar tus techos con molduras dará un cambio radical y con mucho estilo a tu vivienda. Aunque pueda parecer complicado es algo que puedes hacer tú mismo siguiendo pasos tan sencillos como estos. Sólo tendrás que medir los metros lineales que tiene el techo en el que quieres colocarla y sumarle un 10% por si algo se estropea durante la colocación. Cuando ya tengas las molduras sólo tendrás que cortar los extremos a 45º y colocarlas con adhesivo de montaje y una pistola de silicona.

Pinta tus azulejos

Si no te gustan los azulejos no tienes por qué cambiarlos con la reforma y el coste que ello conlleva puedes optar por pintarlos. Aunque creas que esto quedaría mal, lo cierto es que el resultado final es más bien todo lo contrario: no parece que estén pintados.

Para ello debes hacer uso de los esmaltes especiales para azulejos que encontrarás a precios muy asequibles. Ponerse manos a la obra será una tarea muy sencilla en la que sólo tendrás leque limpiarlos primero con agua y jabón, rascar la zona de las juntas y cuando todo esté limpio y seco proceder a pintar.

Aporta luz a tu casa

Si crees que tu casa tiene poca luz o no tiene toda la que te gustaría puedes aportarle más mediantes tiras de luz led. Son muy sencillas de colocar y económicas y te servirán para ganar en luminosidad a la vez que darás un toque muy ambiental a los espacios.

Dale nueva vida a tus radiadores

Si tienes radiadores exteriores puedes aprovecharlos para darles una nueva vida y convertirlos en un elemento de decoración más. Para ello será tan sencillo como elegir un tono que consideres que encaja en tu espacio y pintarlos. Estarás aprovechando algo que ya tienes para decorar tu espacio, por lo que es un recurso bastante económico y práctico.

Un frontal nuevo para tu cocina

Si estás cansado del aspecto de tu cocina pero no tienes presupuesto para renovarla por completo otra opción es instalar un frontal nuevo. Debes tener en cuenta que esta es la zona de la cocina que más se ve y, por tanto, cambiar esta parte será más que suficiente.

En el mercado puedes encontrar frontales de diversos tipos y para diferentes presupuestos: desde frontales de mármol, madera, vinílicos, de cristal. Sólo tendrás que ver cuál te gusta y te encaja más en función de tu presupuesto, etc.

Como ves con estos pequeños cambios tu casa parecerá otra y son modificaciones sencillas de hacer y de bajo coste.