Seis canteranas de pretemporada con el primer equipo de Perfumerías Avenida 

Miércoles, 19 de agosto de 2020

Inés Santibáñez, Esther Matarranz, Mabel Galiana, Inés Tomás, Núria Tugores y Paula Suárez, en estos días concentrada con la selección U17

Seguramente lo último que pensaría un alto porcentaje de jóvenes de 16/17 años es pasar todo un mes de vacaciones de verano de agosto en un pabellón, sudando la gota gorda. No parece un plan muy apetecible, salvo que te apasione el baloncesto, como les sucede a las seis chicas del equipo junior de Perfumerías Avenida que no han dudado un segundo para pasar de su relax estival por poder entrenar junto a algunas de las mejores jugadoras internacionales. Una vez más, el peso de la cantera en la pretemporada del primer equipo azulón es muy alto, ante las ausencias y llegadas escalonadas, y gracias a ellas se puede avanzar un trabajo que, de otra manera, sería imposible. El bagaje, para ellas, es una experiencia difícilmente olvidable y un aprendizaje que, bien aprovechado, les podrá llevar lejos en este deporte.

Inés Santibáñez, Esther Matarranz, Mabel Galiana, Inés Tomás, Núria Tugores y Paula Suárez (en estos días concentrada con la selección U17) son nombres que, hoy por hoy, quizás no suenen demasiado al gran público. Algunas de ellas, caso de Santibáñez y Paula, ya pudieron debutar el pasado año en LF Endesa. Para otras, segunda experiencia de pretemporada con la primera plantilla y, en el caso de la balear Núria Tugores, debut absoluto con Perfumerías Avenida, "al principio cuesta, son profesionales y tú eres júnior. Vienes a intentar ayudar pero son ellas las que en realidad te ayudan a ti", comenta una Núria que reconoce que "tenía muchos nervios el primer día, aún los tengo cada vez que entro en este pabellón". Para el resto de sus compañeras es otra experiencia más a la mochila, con más seguridad que hace un año, "menos nervios sí, pero sigue siendo una oportunidad de estar con las mejores jugadoras que hay y mejorar", comenta la charra Inés Santibáñez. Esas mejores sensaciones son compartidas, "al habeer más confianza y no ser tan nuevo, creo que estamos más preparadas y todo mucho mejor", explica Inés Tomás. En ese sentido, Mabel argumenta que "tengo más confianza, desde luego. Al conocer a las profesionales no te da tanto respeto y nos ayudan muchísimo, la verdad", mientras que Esther comenta que "es diferente, pero sigue siendo igual de genial, aunque sabes a lo que vienes y lo valoro más".

Todas coinciden en la ayuda que supone para su adaptación la labor de las profesionales, "somos más como un equipo. Está claro que ellas son profesionales y nosotras las júniors, pero nos ayudan mucho", explica Tomás, "a mí, por ejemplo, el inglés no se me da muy bien y vienen a traducirme y echarme una mano", añade Mabel. "Nos ayudamos entre todas", explica Núria, "vivimos todas juntas y estamos 24 horas al día y estamos para echarnos una mano y las mayores no dejan de darnos indicaciones y es un apoyo muy grande". Y eso que, este año, está el hándicap añadido de tener cinco meses de parón, "se nota, la primera semana fue extraña", comenta Inés Santibáñez, "más a nivel de balón que físico, no sabía casi no botar", bromea Mabel, "necesitaba el balón, quería jugar", sentencia Esther.

Ahora es tiempo de aprender, y qué mejor que fijarse en las mejores y cada una de nuestras jóvenes tiene claro el espejo al que quiere mirarse, "Silvia es la mejor que hay, su experiencia y además nos trata muy bien y nos ayuda mucho", apunta Santibáñez. Para otra base, Inés Tomás, el reflejo debe ser el de Maite Cazorla, "por cómo ve el juego, su forma de controlar y la intensidad a la que hace todo". Andrea es la preferida de Núria, "es un ejemplo para mí. Se lo toma todo muy en serio y trabaja muchísimo". Entre las pívots, elecciones de pívots, "todas, son todas impresionantes", reconoce Esther, aunque se queda con "Nina y Emese, tienen unos movimientos que me dejan asombrada aunque a Gajic lo que la he visto creo que va a ser la leche". Por último, Mabel se queda con Milic para copiar movimientos.

Espejos a los que mirarse para el futuro. Su presente, ahora, está en el trabajo diario sobre el parqué de Würzburg.