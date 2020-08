“La responsabilidad de la gente está haciendo muy fácil la convivencia y la actividad en el pueblo”

Miércoles, 19 de agosto de 2020

El regidor de esta localidad de la comarca peñarandina asegura que la afluencia de visitantes es la misma que en años anteriores, destacando el buen comportamiento y el cumplimiento de las normas de manera habitual

El Campo de Peñaranda, localidad integrada dentro de la comarca peñarandina, es otro de esos pequeños municipios que pueblan la provincia salmantina y que también está viviendo un verano cargado de cambios y limitaciones, aunque con una máxima que parece repetirse en cualquier punto de la geografía charra. La llegada de visitantes en busca de la tan ansiada “paz del pueblo”.

Luis Pinto, alcalde del Campo, se muestra cauto ante la situación que el coronavirus está dejando a su paso, aunque no esconde la alegría de ver las calles llenas de vida. “Durante el año estamos censados 261 y ahora igual se pone en cerca de 400. Es una satisfacción ver a vecinos que durante todo el año tienen que estar fuera”.

Al plantearle si ha notado mayor afluencia de visitas este verano, el regidor municipal es claro “ha llegado la gente habitual de todos los años. Se juntan familias, aunque se dividen en la terraza del bar, pero igual son 20 personas, y otros 20, 25 que no han salido y se han quedado en casa, a los que se añaden algunos jóvenes, que también están este verano aquí, pero no tenemos problema alguno” y destaca que además de los “residentes eventuales” que tienen casa en el municipio, “tenemos una familia en el albergue el mes entero y está reservado para el año que viene, ya no esperan a más tiempo para hacerlo, es algo que me sorprende”.

Un verano atípico, que también cuenta con sus ventajas e inconvenientes, ya que, según asegura Luis Pinto “Ventajas son para la gente que tiene el negocio, que tiene el bar o la tienda, es normal. Pero inconvenientes no veo ninguno, porque aquí normalmente estamos bien abastecidos de servicios. Pero sobre todo destaco la responsabilidad de la gente en cualquier lugar, eso hace muy fácil la convivencia y la actividad en el pueblo cada día”.