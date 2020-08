“Lo que ha hecho el CSN sobre la mina es prorrogar la autorización previa de 2015”

Martes, 18 de agosto de 2020

¿Qué balance hace de este primer año de su tercera legislatura como alcalde?

Un balance especial con la situación que tenemos, pero estamos satisfechos. Hemos puesto en marcha en este mandato, como novedad, el curso de apicultura, que se ha visto truncado por el Covid-19, pero iba la cosa bien. Había mucha gente con interés, 55 personas siguiendo el curso y pensábamos hacer la parte práctica en abril, para lo que habíamos comprado ya las colmenas, pero imposible juntarnos en esa época con el confinamiento. Así que ha sido aplazado porque hacer un curso práctico que no sea en primavera no tiene mucho sentido, por lo que lo haremos el año que viene. También estábamos buscando una salida para la residencia y nos hemos quedado a medio camino, como supongo le ha pasado a todo el mundo. Trabajamos en darle otro enfoque, incluso que el edificio pudiera transformarse en algún elemento de esa escuela de formación profesional que estamos sacando adelante.

Hace unos días saltaba la noticia de que el Consejo de Seguridad Nuclear había dado luz verde a la mina de uranio en el Campo Charro…

Lo que ha hecho el CSN es verificar una vez más que las condiciones radiológicas del proyecto son las mismas que hace cinco años, lo que ha verificado el Consejo no es la luz verde para el proyecto como ha vendido Berkeley, sino para que el Ministerio prorrogue la autorización previa que le dieron hace cinco años y que caduca en septiembre porque no han puesto en marcha el proyecto. Otra cosa es que el propio CSN dice que ahora se tiene que pronunciar sobre la autorización de construcción. El CSN da el visto bueno a la construcción y el Ministerio autoriza la construcción, eso sí sería un gran logro para Berkeley, pero eso no es lo que está encima de la mesa. Tenemos que esperar al informe del CSN, que dice lo va emitir antes de final de año.

¿Qué obras tiene previstas con los Planes Provinciales?

Vamos a hacer el suelo de la Plaza con granito, unos 140.000 euros de presupuesto. Luego, nos han sobrado 43.000 euros que los vamos a emplear en la sustitución de redes y asfaltado de varias calles.

¿Cómo han respondido los vecinos a lo del vigilante Covid-19?

La gente mayor, encantadísima, y la gente joven, muy enfadada. Pero sigo defendiendo que es una buena medida, solo hay que ver la televisión al principio de un telediario para darnos cuenta de lo que está pasando.

Los actos religiosos en honor a la Virgen de los Caballeros son tan importantes como los toros en Villavieja. ¿Cómo van a suplirlos?

No se pueden sustituir. Este año tampoco habrá baile del cordón y la Virgen no se llevará a la iglesia en procesión desde la ermita, se llevará días antes y la novena será en la iglesia. Tampoco se hará la ofrenda y la procesión de vuelta a la ermita. No vamos a suplir o sustituir nada, íbamos a mantener las actividades de otros años, pero finalmente por seguridad hemos decidido organizar solo aquello que podamos controlar como la feria multisectorial y los actos culturales similares a los que incluye las Noches de Cultura.

¿Qué quiere decirle a los vecinos para estos días?

Que tengan paciencia y sean responsables. Hay que valorar que hasta que la ciencia no se imponga al virus, lo está condicionando todo. Debemos hacer todos el esfuerzo de que todo se desarrolle bajo control, con las medidas de seguridad que sean necesarias.