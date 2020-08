“La pérdida de población en nuestros pueblos hace casi imposible mantener los taxis rurales”

Martes, 18 de agosto de 2020

Mantiene su taxi desde hace once años en Álaraz con una actividad que mayoritariamente esta sustentada por gente mayor. La desaparición de la población y la falta de iniciativa ponen fecha final a sus “carreras”

La historia de Manuela Pérez, taxista en el medio rural desde hace 11 años, es la alguien que aposto por dar un servicio relevante desde su municipio, Alaraz, buscando ofrecer ayuda especialmente a quienes no tenían como desplazarse, con especiales miras a la gente mayor, sus clientes mayoritarios.

A sus casi 60 años, mira con preocupación la situación del sector y la continuidad del servicio que presta desde su pueblo, dando cobertura a toda la comarca de Peñaranda, siempre dispuesta a hacer algo más que desplazar a sus clientes. Una actividad que reconoce “secundaria” para poder vivir y sacar a su familia adelante, pero que continuará apostando por ella, al menos hasta la llegada de su merecido retiro.

La pandemia, el miedo a la situación actual y los cambios que de ella se han generado, ha afectado de manera importante en el volumen de su negocio, al que ve peligrar, siempre con la preocupación del ¿Qué pasara? Con aquellos vecinos que necesiten un traslado cuando no este, ya que la continuidad tras su jubilación parece algo improbable.

En estos más de once años ¿Has visto evolución en el servicio? ¿Cómo lo has ido viviendo?

MP: Aquí en Alaraz, cada vez va a menos porque somos menos gente y como yo en realidad para quien trabajo es para la gente mayor, ya que es la que me llama para las consultas médicas o en las residencias, haciendo traslados de gente al hospital para las consultas, sinceramente si que se nota, cada año baja un poquito.

¿Tu principal labor es ayudar al desplazamiento de personas mayores o con gente de residencias para consultas médicas?

MP: Si, con gente que no tiene carnet de conducir o que ya se lo han quitado por la edad. Pero la mayoría de la gente tiene coche o alguien que dispone de él. Además en verano trabajo mucho con los pueblos para llevar a la gente joven a las fiestas, algo que este año nada de nada ya que están todas canceladas.

Trabajas además con la comarca ¿no? ¿Imagino que en ella estás viendo la misma tónica?

MP: Si, ahora con la pandemia a veces no tengo ni consultas médicas porque como las están restringiendo todas pues no tengo trabajo, algunas que sean más graves sí, pero la inmensa mayoría están cancelándolas asique ya ni eso hacemos

¿Tienes un control más o menos del numero de viajes que realizabas antes y realizas ahora?

MP: Pues yo creo que fácil, fácil, con el tema este de la gente mayor, he perdido entre un 25% y un 30% desde que yo empecé hasta ahora, en estos 11 años. La pérdida de población en nuestros pueblos se nota y mucho.

¿Y cómo eres capaz de mantener el servicio con la situación que tenemos?

MP: Pues mira, yo personalmente, tengo que ayudarme con otro negocio de hostelería porque con el taxi no llego, no me permite vivir. En verano si porque hago también muchos viajes a Madrid de gente mayor que viene, llega muy cargada de maletas y no quiere venir en tren, pero por ejemplo este año también se ha notado que por miedo no ha venido muchos de los habituales. También lo he notado en gente que vive en el extranjero y les voy a recoger a Barajas porque vienen muy cargados de equipaje. Tengo una serie de clientes en este sentido y este año tampoco se han atrevido a venir por la situación que estamos viviendo, hay mucha incertidumbre y miedo en esto.

¿Cómo preparas tu taxi frente al Covid?

MP: Pues empezamos fabricando mamparas con lo primero que se nos ocurría. Tras la pandemia, siguiendo las medidas exigidas, realice una mampara con una cortina de ducha ya que nadie nos suministraba ningún tipo de material de protección para poder realizar nuestro servicio de manera segura. Además de esto la desinfección de todo el coche tras cada viaje, eso es ya un ritual que nunca falta. Ahora, bueno desde el jueves pasado, ya cuento con una mampara homologada que nos ha proporcionado la Junta de Castilla y León.

Y de cara a septiembre y la marcha de la mayoría de los visitantes de verano ¿Cómo ves el futuro inmediato?

MP: Bueno pues en cuanto al negocio quizás alguna gente me necesite para hacer desplazamientos hasta el tren o algo, pero normalmente viene los hijos a recogerles y hay muy poquito trabajo. Ni ahora ni en septiembre puedo subsistir con el taxi, cada vez es mas imposible.

¿Qué se podría reclamar a las administraciones para el taxi rural, necesitáis algo, os sentís bien valorados?

MP: Pues lo primero que diría es que yo creo que los taxistas rurales tampoco somos un taxi normal, como los de las ciudad, porque yo por ejemplo, ahora no lo hago porque no se puede entrar en los hospitales, pero cuando he llevado a un señor mayor que está sordo por ejemplo, entro con él hasta el hospital, y estoy con acompañando en la sala de espera hasta que le llaman. Cuando voy con gente que va sola y tiene dificultades para moverse o que no oyen bien pues les acompaño y ayudo en todo lo que puedo, cosa que un taxista de ciudad no hace. También sé que no es nuestro cometido, pero yo conozco a casi toda la gente que hay aquí en el pueblo o que reclama mis servicios… en vez de estar en la cafetería o en el coche esperándote pues entro con ellos si me lo piden y la verdad que sin ningún problema.

¿Reclamarías algo de las administraciones?

MP: No sé, es complicado porque claro el trabajo es el que hay. Pero creo que es necesario reconocer que es una labor muy importante porque hay gente que no puede moverse de otra manera. He tenido un caso, por ejemplo, de una señora mayor que tenía que hacerse unos análisis de sangre en Peñaranda y no tiene familia aquí y no tiene a nadie que la lleve. Si no estuviéramos activos servicios como este que pasaría, como lo podría hacer gente como esta clienta. El medio rural y nuestros pueblos necesitan servicios.

¿Como ves la situación de tu taxi en un futuro próximo?

MP: Pues mira yo voy a aguantar hasta que me jubile, me quedan 5 años, pero posiblemente cuando me marche nadie querrá seguir porque, no es un negocio que por si solo puedas vivir, te tienes que ayudar de otra cosa. Yo tengo un bar y abro los sábados y los domingos que es cuando no hay consultas y así puedo compatibilizarlo y vivir.