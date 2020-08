Simón avisa de que la implementación de medidas de prevención de contagios en la escuela "requiere inversión"

Lunes, 17 de agosto de 2020

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que la implementación de medidas de prevención de contagios del Covid-19 en las escuelas "requiere inversión" en espacio, recursos y en tiempo. "Me consta que el Ministerio de Educación y las Consejerías lo están trabajando y tendrán que cerrarlo en los próximos días", ha señalado.

"Si queremos distanciar a los niños, requiere espacio o escalonar las clases en más horas a lo largo del día. Si queremos grupos de convivencia estable, que no supongan un problema importante para la salud pública, tienen que ser relativamente pequeños", ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida este lunes para actualizar la evolución de la epidemia.

Fernando Simón ha defendido que los niños "no podrán estar" en grupos de 50 alumnos, sino de 15 a 20, "o lo que al final se acabe decidiendo dentro de la comunidad autónoma". En los comedores, patios o actividades no académicas, según ha indicado, "tendrán que establecerse unas normas de comportamiento adecuadas y cumplirse". "Si no se hace, obviamente, los riesgos de infección son los mismos que teníamos en marzo", ha alertado.

Asimismo, ha anunciado que, al menos, se realizarán otras dos ondas del estudio de seroprevalencia, que va a aportar "muchísima información" y ha añadido que este estudio permitiría saber lo que se puede "esperar, en cada provincia, en su población escolar". Además, ha indicado que se prevé realizar la próxima ola en octubre, por tanto, no a la vuelta a las aulas.

"Hacer el estudio de seroprevalencia en los colegios puede tener un doble filo peligroso", ha manifestado, para explicar que va a haber alumnos y profesores en los que no se va a saber interpretar correctamente los resultados" porque estos test "no son ni 100% sensibles ni 100% específicos".

En este sentido, Simón ha afirmado que "los resultados no se pueden interpretar igual" en todos los colegios y ha defendido la necesidad de implementar medidas de prevención y en actuar correctamente cuando se detecte algún caso. "Saben que un negativo hoy, puede ser un positivo mañana", ha recalcado.

Simón considera que el porcentaje de niños que han superado la enfermedad y se detectará va a ser "mínimo" y ha apuntado que, "probablemente, en la mayoría de los colegios no habrá ninguno". A su juicio, estas pruebas pueden dar un falsa sensación de seguridad.

Según ha explicado Simón durante su intervención, el "problema de septiembre" es que van a volverse a juntar en el colegio personas que vienen de situaciones epidemiológicas "muy difidentes" de toda España o del extranjero, algunas con riesgo y otras que no.

"No sabemos, en un colegio concreto, cómo será esa mezcla", ha subrayado, para después añadir que faltan entre tres y cuatro semanas para el inicio del curso escolar dependiendo de la comunidad autónoma "para reducir al máximo posible la transmisión" del virus.

Por otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha recordado que las comunidades autónomas han pedido un protocolo común de actuación ante la detección de casos positivos en centros educativos, "que ya se está elaborando" y espera que esté disponible a final de semana.

Finalmente, Fernando Simón ha insistido en que "todos" los protocolos, procedimientos y guías de actuación y preparación para la vuelta al cole y reducir los riesgos de transmisión "están disponibles" desde al menos un par de meses y han sido negociados "entre el Ministerio de Educación y las CC.AA., con el apoyo del Ministerio de Sanidad".