El PP denuncia la ocultación del Plan de Desescalada del Hospital de Béjar

Lunes, 17 de agosto de 2020

El Partido Popular de Béjar, tras condenar la pasada semana las formas de la Alcaldesa, que reclamó información sobre el hospital Virgen del Castañar a través un whatsapp a las autoridades de la Junta de Castilla y León, y ella misma lamentaba que no le hubieran respondido; hoy da a conocer que

Tú Aportas denuncia hoy la cancelación del servicio de catering del Hospital de Béjar y que sus trabajadores en ERTE serán despedidos

la concejala de Sanidad, Ana V. Peralejo tenía, desde el mes de abril, un borrador del plan de desescalada del hospital bejarano y se había negado durante semanas a facilitárselo a los grupos de la oposición, incumpliendo su programa electoral en el que llevaba como máxima, la transparencia.

El tema de la sanidad en Béjar preocupa a los ciudadanos de toda la comarca, aunque la manifestación del pasado viernes no tuviera el apoyo que hubiese querido el equipo de Gobierno, posiblemente debido a la situación epidemiológica de la pandemia de la COVID-19 y también a que la iniciativa partiera del Gobierno socialista, sin apoyos del resto de partidos, lo que demuestra el frágil sostén con que cuenta el equipo de Gobierno, que no fue apoyado en las urnas y sigue perdiendo adeptos después de más de un año al frente de la gestión municipal.

Hoy el Grupo Municipal Tú Aportas, denuncia en sus redes sociales que sigue el desmantelamiento del hospital Virgen del Castañar, ya que se ha cancelado el servicio de catering que se venía prestando para los médicos, enfermeras y pacientes ingresados y además, que los trabajadores que estaban en ERTE, serán cesados en su relación con la empresa una vez que finalicen las vacaciones.

Comisiones informativas

El Partido Popular de Béjar acusa al equipo de Gobierno de Béjar de falta de transparencia, no sólo por el tema del plan de desescalada del hospital, sino también porque no se les facilitan datos del número de solicitudes para las ayudas prometidas al comercio y autónomos, ni cuales de ellas han sido concedidas y abonadas, lamentando que Béjar sea el único municipio de su tamaño y entidad que no haya aprobado ayudas a empresarios, trabajadores y familias.

El PP también se ha quejado en las comisiones por la falta de higiene y limpieza en las calles en las que el camión de baldeo no tiene acceso, lo que conlleva problemas de insalubridad.

Además los Populares han solicitado hoy el informe de la autorización para la cesión de los vehículos de la Policía Municipal para el rodaje de la película que se está llevando a cabo estos días en Béjar, sin que hasta el momento se les haya dado respuesta.

Por último el Grupo Popular sigue sin entender porqué las comisiones informativas están todos los lunes vacías de contenido, lamentando que siga sin haber proyectos nuevos en la ciudad, que no se hayan organizado apenas actos culturales durante el verano, ni se estén llevando a cabo obras de mejora en las calles y además no se propongan soluciones para los numerosos desempleados que registrados en las listas del paro de Béjar.