La buena cosecha motiva una bajada importante del cereal

Lunes, 17 de agosto de 2020

Sin cambios en el ibérico no en el porcino blanco, tampoco en el vacuno de cebo, el precio de la carne de añojos, erales y novillos caía mientras sube el de vacas

Los datos sobre la buena cosecha en el cereal ha tenido como consecuencia una bajada generalizada de los precios, la más importante para avena con una caída de -2,00 €/T. para cotizar a 144 €/T. Por su parte trigo (173 €/T.), cebada (148 €/T.), centeno (143 €/T.) y triticale (164 €/T.) cayeron -1,00 €/T.

En el mercado de ganado no hubo cambios en cuanto a los animales para vida, que repitieron cotizaciones. Se registraron 863 machos y 529 hembras para cebo. No sucedió lo mismo en sacrificio, donde las canales de los machos, añojos, erales y novillos, bajaban a razón de -0,03 €/K. No sucedía lo mismo con la carne de vaca, que volvía a subir, ahora 0,03 €/K. Aquí se contabilizaron las canales de 16 toros y 117 vacas, en total el mercado arrojó 1.525 cabezas.

En el resto de mesas no hubo cambios excepto en el precio de las ovejas para sacrificio, que subieron 5,00 €/U. para cotizar a 30 €/U. Ni el porcino blanco ni el ibérico, tampoco en la sala de despiece, se movieron, por lo que jornada de transición para el sector ganadero.