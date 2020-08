Un total de 86 denuncias registradas en Salamanca en la última semana por no utilizar mascarillas

Lunes, 17 de agosto de 2020

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) levantaron en la última semana, entre los pasados días 10 y 16 del presente mes de agosto, un total de 740 actas por la no utilización de la mascarilla en Castilla y León, obligatoria parar evitar el contagio por la Covid-19.

Del total, 630 fueron levantadas por la Guardia Civil en las distintas provincias de la Comunidad y 101 por la Policía Nacional, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno.

En cuanto a la distribución por provincias, en Ávila, las actas levantadas se elevaron a 83, seis por parte de la Policía Nacional y 77 por la Guardia Civil, mientras que en Burgos la cifra global se situó en 147, de las cuales 29 corresponden al primer cuerpo y 118 a las levantadas por el Instituto Armado.

En Léon, se interpusieron 66 actas, tres por la Policía Nacional y 63 por la Guardia Civil; en Palencia, 81, seis por la Policía Nacional y 75 por la Guardia Civil; en Salamanca, 86 (16/70); en Segovia, 62 (3/59); en Soria, 47 (2/45); en Valladolid, 54 (28/26), y en Zamora, 114, de ellas ocho levantadas por la Policía Nacional y 106 por el Instituto Armado.

No llevar mascarilla correctamente supone una multa de 100 euros. Además, la Junta de Castilla y León recuerda algunas recomendaciones al respecto: “No la toque al quitár ni al poner, lávese las manos siempre antes y después de entrar en un espacio cerrado y recuerda que sean conocidos o familiares no quiere decir que no contagien”.