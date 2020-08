Trabajadores sí, voluntarios no

Lunes, 17 de agosto de 2020

Para que los rastreadores pudieran reducir la lista del paro, repleta de buenos profesionales, deberían ser trabajadores con contratos dignos, dados de alta en la Tesorería General de la S. S. y con sueldos adecuados, no voluntarios

La pandemia, desgraciadamente, nos ha traído la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo: los de los rastreadores cuya labor consiste en buscar a todas aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo en coronavirus para controlar la situación. Pero para que los rastreadores pudieran reducir la lista del paro, repleta de buenos profesionales, hombres y mujeres bien preparados, deberían ser trabajadores con contratos dignos, dados de alta en la Tesorería General de la S. S. y con sueldos adecuados, no voluntarios.

Cuesta creer que en una sociedad donde cada vez vivimos más alejados unos de otros, donde cada vez tenemos menos tiempo para atender a nuestros padres, hijos y abuelos, donde cada vez es más necesario el dinero para poder vivir con dignidad, nunca falten personas dispuestas a asumir responsabilidades y trabajar de balde. ¿Pensarán acabar así con el desempleo de los jóvenes, o, simplemente, esperan conseguir algo que les resuelva la vida a cambio?

Pero lo realmente vergonzoso es que sean los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los organismos que cuentan con importantes ingresos y ayudas estatales los que, con demasiada frecuencia, soliciten, acepten y se sirvan de esta mano de obra. ¿Por qué no predican con el ejemplo?

Ellos no trabajan de balde, cobran por no trabajar, y muy bien por cierto, aunque trabajar llamen a pasar el tiempo desfilando por los medios de comunicación engañando a los ciudadanos, manipulándolos, confundiéndolos y regalándoles, en este caso y, por supuesto, con dinero de los impuestos, no de sus bolsillos, mascarillas, guantes y geles desinfectantes con los que intentan evitar que caigan en la cuenta de sus esfuerzos para destruir puestos de trabajo.

Esperemos, por el bien de todos, que en esta ocasión al menos, la pandemia sirva para convertirnos a todos en rastreadores de políticos y no lo consigan, porque los trabajos, para que sean eficaces, deben ser pagados, y ellos cuentan con nuestro dinero para hacer frente a nuestras necesidades, y si se lo han gastado en lo que no deben, que lo pongan de su bolsillo, que es lo que ellos le exigirían a cualquier ciudadano.