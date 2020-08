Y ellos de vacaciones

Rebrote, salpullido y dejación de funciones, así es como vemos los españoles la gestión del Gobierno socialcomunistabolivariano. En vacaciones de enero lo más importante era investir a Pedro Sánchez, el presidente cesariano más absolutista de Europa, ahora que los rebrotes del covid se multiplican por toda la geografía española, convirtiéndose en devastadoras olas epidémicas y adjuntas las económicas, el amadísimo lídercaesare, descansa en la hamaca regalada al Rey Juan Carlos I. Claro que sabemos que fue donada al Patrimonio… ya quisiéramos los españoles de bien disfrutar de la Mareta… y no hemos hostigado para que dejara España emigrara Juan Carlos. Menudo marrón dejó a su hijo. La preocupación va creciendo a la velocidad del Falcon, máxime cuando se han atrevido a prohibir fumar en la calle y, si no se toman más medidas es para no espantar a los pocos turistas que llegan a España, a partir de la última semana de agosto previsiblemente irán dejando ver la situación alarmante, mientras tanto nada de los que suceda a los españolitos perturbará la paz en Doñana del monarca sin corona más absolutista. Contemplando el mar, mirando… al cielo verá como los Magos la lluvia de perseidas y le importa un pito el trabajador de a pie y el empresario que se frota las manos a la puerta de su establecimiento esperando el primer cliente del día.

Los rebrotes se multiplican por toda la geografía nacional y ese “marco legislativo” que iba a hacerles frente al maldito covid no llega, ni lo hará en las próximas semanas. La nueva ley urgente ni siquiera ha completado la primera fase de la tramitación parlamentaria.

Las vacaciones del Congreso se cruzaron por el camino y hasta el 9 de septiembre no se reanudará hacer el pretexto que en junio se consideraba urgente. En el mejor de los casos, sí, en la mejor de las ocurrencias del desgobierno, la aprobación no llega antes de octubre. Para entonces, España llevará cuatro meses con rebrotes y… quizá sea demasiado tarde para resucitar a los muertos y discapacitados. El texto se reduce (actual) al uso de las mascarillas y a la distancia social de 1,5 metros Lo cambiante ha sido la prohibición de Galicia y Canarias de fumar en espacios abiertos cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad.

La oposición reclama introducir en esta nueva ley el aumento de los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos. Especialmente en Barajas y el Prat por el elevado número de viajeros que hacen tránsito en ellos, a fin de evitar la importación y diseminación de los contagios. Otra de las necesidades detectadas era la aceleración de la contratación de personal destinada a la limpieza y protección de estas infraestructuras, o la elaboración de un plan B (el que nunca existió) con normas para no tener que volver a recurrir al estado de alarma .

La politización de la salud es una bomba de relojería para la salud del ciudadano y para la política un rábano. ¡Mal vamos! Mientras Presi y vice presi y demás vagos, sigan disfrutando de sus desmerecidas vacacionales mientras el ciudadano cae como en marzo. Víctima de sus negligencias y faltas en empatía. Nunca he visto al presi y al vice (encargado de gestionar residencias geriátricas) visitando residencias, empatizando con los ancianos y discapacitados, hospitales, centros de atención. El sarpullido picaba cercano, por eso envió esposa y suegros a las Marismillas.