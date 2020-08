Unas 350 personas participan en la Marcha Blanca convocada por el equipo de Gobierno de Béjar

Manifiesto leído en el balcón del Ayuntamiento por la Alcaldesa de Béjar Desde su construcción en los años 60 el hospital Virgen del Castañar fue concebido como un hospital comarcal y desde su funcionalidad asistencial, tanto en consultas de especialidades como en la hospitalización se ha beneficiado nuestra amplia comarca, hemos asistido desde los años 90 a su paulatina degradación ya que se han ido perdiendo servicios y por tanto calidad asistencial. Desde el traspaso de las competencias sanitarias a la Junta de Castilla y León el desmantelamiento del hospital ha sido casi continuo hasta llegar a quedar su hospitalización restringida a una de las dos plantas que tuvo. Este año 2020 la crisis sanitaria mundial del COVID-19 hizo que fuera necesario aunar todos los esfuerzos y recursos en los lugares donde se estaba luchando contra la enfermedad, esa fue la razón por la que en el mes de marzo la gerencia del complejo hospitalario de Salamanca decidió llevarse nuestros recursos materiales, camas y diferente aparataje y sobre todo nuestros recursos humanos, médicos de las urgencias hospitalarias, consultas de medicina especializada, enfermeros, enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. En aquel momento comprendimos la gravedad de la situación y este ayuntamiento mostró una actitud de responsabilidad y de colaboración, arrancándoles a las autoridades sanitarias el compromiso de la reversibilidad de la situación previa al COVID, una vez que la pandemia lo permitiese. Se trazó un plan de desescalada que prometía la devolución de todo lo trasladado, a lo largo del mes de junio, comprometiéndose a que antes del verano el hospital Virgen del Castañar estaría en la misma situación anterior a la pandemia. Tanto el aparataje como las consultas de especialidades y el personal sanitario de estas, así como el de la planta de hospitalización fueron devueltos pero no los médicos de urgencias hospitalarias que son los que tienen las competencias de hacer ingresos y supervisar la planta de hospitalización. Hemos sido pacientes a la espera de que se solucionase el problema de completar con este personal facultativo la actividad del hospital Virgen del Castañar. Pasado todo el mes de julio sin obtener más que buenas palabras comprobamos con estupor que no existe voluntad por parte de la Gerencia de Atención Especializada para devolvernos a nuestros médicos, ya que siguen contando con ellos en Salamanca incluso en el mes de octubre. La atención e urgencias hospitalarias solamente de ocho a tres de la tarde, de lunes a viernes, es absolutamente insuficiente para dar un servicio de calidad en nuestra ciudad y comarca, y sigue impidiendo que la planta de ingresos pueda estar activa. Es por ello que hoy nos manifestamos con todas las medidas de seguridad necesarias en este momento para reclamar que se cumplan los compromisos de la gerencia del complejo hospitalario, y estén, a la mayor brevedad, nuestros médicos de vuelta, para de ese modo poder volver a tener nuestro mermado hospital en pleno funcionamiento. Hacemos desde aquí un llamamiento también a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que no siga en ese camino de deterioro de la Sanidad Pública que tanto trabajo costó conseguir a nuestras generaciones anteriores. Nuestros médicos de urgencias de 24 horas ¡YA!