Los Grupos de Acción Local, entre ellos Adecocir, renuevan su convenio con la Diputación

Viernes, 14 de agosto de 2020

La Asociación para el Desarrollo de la comarca de Ciudad Rodrigo (Adecocir) firmó en la mañana del viernes, junto a los otros cuatro Grupos de Acción Local de la provincia salmantina (Adezos, Adriss, Adrecag y Nordeste) el habitual convenio de colaboración anual con la Diputación de Salamanca. A cada uno de esos grupos le corresponden 59.900€, de los cuales 25.000€ van destinados a gastos de personal, 15.000€ a gastos de oficina, y los restantes 19.900€ a proyectos de cooperación entre grupos.

En el caso de Adecocir, han financiado con una parte de ese dinero los tres vídeos de promoción de la comarca mirobrigense que se han elaborado, explicando su presidente Juan Ignacio Alonso que han creado un grupo de trabajo dentro de la Junta Directiva para enriquecer en ideas la gestión interna de la Asociación, animando a los presidentes de los demás Grupos de Acción Local a copiar el modelo porque “creo que es muy necesario; cuantas más ideas se aporten, más podremos hacer por nuestras comarcas”.

En la renovación del convenio realizada junto al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, Juan Ignacio Alonso apuntó que “ahora tenemos que trabajar aún más por nuestras zonas” por el “daño que ha hecho la pandemia”, especialmente en una comarca como la mirobrigense que vive principalmente de la ganadería y el turismo, explicando que el mayor consumo de las explotaciones se realiza en el sector de la restauración, y al permanecer el sector hostelero cerrado, “el daño ha sido doble para todos nosotros”.

Juan Ignacio Alonso expresó que el mes de agosto era visto “con esperanza” por ganaderos y hosteleros, pero “en muchas zonas turísticas los hoteles ni siquiera han abierto, siendo la demanda de nuestros productos muy baja”, además de que se han impuesto restricciones a la hostelería. Desde su punto de vista, aunque en Castilla y León haya que cerrar a las 2 de la mañana [la presentación fue previa al anuncio del ministro Salvador Illa de un cierre aún más temprano], y en la vecina Portugal a las 8 de la tarde, “todos sabemos que el virus se puede contagiar las 24 horas del día”, asegurando que “la hostelería no era, ni es el foco de contagio”, porque cuando se decretó el estado de alarma los contagios siguieron subiendo pese a estar cerrados.

Para el presidente de Adecocir, “cerrar sectores lo único que consigue es hundir más la economía”, entendiendo que el modelo que se debe seguir en la hostelería es “más vigilancia y sanción al que no lleve mascarilla y no cumpla las normas”. Asimismo apunta que hay que “mejorar las carreteras del ocio”, considerando que eso se consigue “evitando los botellones, ya que en los establecimientos hay un control, pero con ellos cerrados el control desaparece”, concluyendo que “la hostelería no es el problema, sino parte de la solución”.