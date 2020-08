Señales de alerta de un prestamista estafador

Jueves, 13 de agosto de 2020

Internet sin duda alguna nos facilita la vida en muchos aspectos, y es que antes cuando no llegábamos a fin de mes y se necesitaba dinero extra, la opción era ir al banco a solicitar un préstamo, pero gracias a internet ahora existen los préstamos por internet, desde la comodidad de tu hogar puedes acceder al dinero que te falta, pero hay que tener en cuenta que en la red así como en la vida real, hay muchos ladrones y en el contexto de préstamos, podemos llamarlos estafadores.

Así que, aunque estés en tu hogar debes protegerte de un estafador, y más aún si estás buscando un préstamo por internet, te enseñaremos cuales son las banderas rojas o señales de alerta que te indicarán que un prestamista es en realidad un estafador, de esta manera te mantendrás a salvo y evitaras un problema aún mayor.

Banderas rojas o señales de alerta

Crédito garantizado: Nadie le garantiza nada a un desconocido, ni usted mismo lo haría, porque es algo que no tiene lógica, huya de un prestamista que le garantice créditos a todo aquel que quiera llenar una solicitud, una empresa seria siempre se interesará en su historial crediticio pues debe evaluar cual es el riesgo que representa prestarle dinero a una persona, si es un prestatario puntual y responsable.

No tiene dirección física: Durante su búsqueda siempre verifique que la entidad tenga una dirección física y mejor aún asegúrese de que realmente existe esa dirección y que no se trate de un lugar abandonado o dirección falsa. Los estafadores no publicaran una dirección real, pues por obvias razones no quieren ser encontrados por nadie.

Oferta con limite de tiempo: Si el prestamista lo presiona para que acepte un contrato es muy posible que se trate de un estafador, las ofertas no deben cambiar en cuestión de horas, son estables y varían en función del mercado, un préstamo es un compromiso serio y que implica un gran compromiso, el prestamista real no lo presionará para que acepte algo que luego no pueda cumplir.

Tarifas iniciales adelantadas: Nunca, bajo ninguna circunstancia entregue dinero por adelantado para obtener un préstamo por internet, solo quieren estafar, una institución financiera seria y confiable jamás le pedirá que cancele algún monto o que suministre una tarjeta prepagada para “procesar, asegurar o tramitar” su crédito, de existir alguna tarifa de apertura esta será debitada del monto del préstamo cuando sea liquidado en su cuenta bancaria.

Tasas de interés exageradamente bajas: Esta es una táctica muy común para atraer a posibles víctimas, ofertas engañosas que parecen la oportunidad del siglo, pero tenga cuidado, lo más seguro es que sea una estafa, las compañías suelen ofertar intereses bajos pero no irreales, no van a jugar a pérdida.

No está registrado en el estado donde opera: Si su prestamista no se encuentra registrado en las instituciones que regulan las actividades de préstamo de dinero es una señal de peligro, todas las entidades deben estar registradas y especificar en qué estados realizan sus actividades lo que permite al cliente verificar si realmente se encuentra registrado.

Sitio web inseguro: La página web de una entidad que ofrece prestamos por internet personales debe ser segura, de lo contrario sus datos personales están en riesgo de ser robados y utilizados de forma inadecuada, asegúrese de que en la barra de direcciones exista un candado y luego del http esté una letra S que significa “sitio seguro”, un prestamista confiable invierte en la seguridad de sus clientes no los deja a la merced de ladrones de información.

Mantente alerta

Si detectas algunas de las señales mencionadas es mejor que huyas de ese prestamista estafador, en vez de ganar dinero lo perderás, mantente siempre alerta y recuerda las señales de alerta, realiza una investigación exhaustiva de cada opción de prestamistas que consigas, busca opiniones de usuarios anteriores en internet, si la entidad es seria y de prestigio lo sabrás de la mano de sus clientes satisfechos. Si ya estás decidido a solicitar un préstamo asegúrate de cumplir con todas tus cuotas y así tener un excelente historial crediticio que te abrirá puertas en un futuro.