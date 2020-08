Tú Aportas tampoco acudirá a la Marcha Blanca convocada por el equipo de Gobierno de Béjar

Tú Aportas no acudirá a la manifestación convocada por el equipo de gobierno por la situación epidemiológica local, comarcal y provincial La convocatoria llega a destiempo y sin acuerdo entre los grupos políticos para su celebración.

Si por parte del equipo de gobierno no se están programando actos culturales por no poder cumplir las recomendaciones anti-covid19 y se han suspendido las fiestas locales por la pandemia, no se entiende ahora la organización de una concentración donde podría haber contagios debido a las aglomeraciones. Por motivos evidentes de seguridad y conociendo como debe conocerse la situación epidemiológica a nivel local, comarcal y provincial es por lo que Tú Aportas no participará en la manifestación convocada por el equipo de gobierno local. Varios son los motivos sanitarios: Han pasado más de dos meses desde que la pandemia rozó el nivel cero en nuestra ciudad y debería haber sido entonces cuando iniciativas como la de las concentraciones de los Bejaranos deberían haberse hecho por parte de Alcaldía. Ahora, nuestra zona de salud está en el punto de mira de la Consejería y ha recomendado extremar la precauciones con las reuniones y los movimientos de personas

Tú Aportas viene reclamando desde hace semanas una oposición frontal frente a la decisión de la dirección del complejo hospitalario de Salamanca del 24 de marzo donde se trasladó a todo el personal y la planta de hospitalización. Hecho que fue sistemáticamente rechazado por el equipo de gobierno en plenos y comisiones informativas y denunciado por Tú Aportas.

Convocar una manifestación por parte de Alcaldía cuando no se están programando actividades culturales por miedo a no poder cumplir las medidas anti-covid19 y se han suspendido las fiestas locales debido a la pandemia, es cuando menos irresponsable y temeroso. Si se continúa con ella, esperamos no lamentarnos pasados unos días por el aumento de contagios en nuestra ciudad.

La defensa del Hospital Comarcal va mucho más allá del regreso del servicio de urgencias 24h hospitalarias o la planta de hospitalización. Es pedir realmente un centro de referencia para la atención a pacientes de la ciudad y comarcas limítrofes.

Si la convocatoria se hubiera hecho durante los meses de junio y julio Tú Aportas hubiera no sólo apoyado, sino liderado también esa manifestación. Pero no es tiempo de ello por la situación epidemiológica actual

Porque personal cualificado en el estudio de la actividad de la pandemia considera la convocatoria como una auténtica locura al estar en contacto una gran cantidad de personas. “Han pasado muchos días donde la Alcaldesa ha ninguneado nuestros comunicados y ha abanderado la defensa del traslado del personal y la planta de hospitalización a Salamanca bajo el paraguas de la Solidaridad. Si como dicen fuimos solidarios con Salamanca hemos sido insolidarios con Béjar y la Comarca que se han visto privados de un servicio esencial para nuestros mayores. Ahora, después de haber sido desoídos y ninguneados Tú Aportas toma como opción válida la RESPONSABILIDAD. Hemos sido los únicos defensores dentro de los grupos políticos del Ayuntamiento de la Sanidad en Béjar y Comarca y ahora Alcaldía quiere tomar la iniciativa para lavar su conciencia y tener un argumento de peso ante la conferencia virtual con la Consejera de Sanidad del próximo 26 de agosto” ha recalcado Javier Garrido, portavoz de Tú Aportas. Tú Aportas