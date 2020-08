A las víctimas de La Orbada, in memoriam

El pasado día uno se celebró, un año más, el homenaje al alcalde Casto Prieto y a todas las demás víctimas de la guerra civil y del franquismo. Como en ocasiones anteriores, tras el minuto de silencio y la evocación de las víctimas, de sus valores éticos y aspiraciones políticas, se planteó otra vez la pertinencia de la alternativa republicana como salida natural al marasmo del sistema actual, en el que la monarquía ha venido a ser un problema más de los muchos que adolece la sociedad española y un obstáculo para su futuro. La vergonzosa huida del rey demérito viene a ser un símbolo de ello y puede ser, a la vez, punto final de una etapa y comienzo de otra distinta.

El movimiento por la memoria democrática manifiesta en estos actos sus reivindicaciones y señala las tareas aún pendientes. No es la menor de todas la búsqueda y exhumación de fosas comunes de la Guerra civil, que todavía hoy, después de tantos años, quedan en manos de asociaciones y de familiares de víctimas. Es probable que haya llegado el momento, cuando se anuncia una nueva ley de memoria histórica, de que sean las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, los que asuman esa tarea, ya que, por ley de vida, han ido desapareciendo casi todos los familiares de las víctimas y las asociaciones carecen de medios para afrontar la tarea en su conjunto.

A la vez se deberá plantear el siguiente paso lógico en este ámbito, que es el de la judicialización de los crímenes relacionados con las fosas, los cuales, como ha reiterado la justicia internacional, son imprescriptibles en tanto que desapariciones forzadas aún no aclaradas. Es evidente que, a estas alturas, habrán muerto los responsables (no así los de la época posterior a la guerra), pero el respeto a las víctimas, a sus familiares y a los principios de la justicia exigen una investigación judicial de los hechos. La Ley de amnistía –que más bien fue de punto final para los crímenes de la Dictadura– y las directrices de la fiscal general del Estado anterior a la actual han abortado todo intento de investigación, si bien ahora mismo hay varias abiertas en Soria y en Asturias. La cosa está clara: si ya no es posible hacer justicia, que haya al menos una constatación de los hechos en el ámbito de la justicia.

Lo cual me lleva para recordar, otra vez, un hecho vergonzoso relacionado con este asunto. Como es sabido, o debería saberse, el monte de La Orbada fue uno de los mataderos más grandes de la provincia de Salamanca, al que fueron a parar en 1936 víctimas de los pueblos de la Armuña, de la capital y de otros lugares (entre ellos, el alcalde Prieto y el diputado socialista Andrés Manso). Aunque ya se hicieron años atrás algunas exhumaciones, una de ellas promovida por el ayuntamiento de Pedroso, aún quedan bastantes por investigar. En los veranos de 2011 a 2013 se hicieron labores de búsqueda de fosas con prospecciones en varios lugares distintos, con el resultado del hallazgo de restos humanos de cuatro individuos en una de ellas. Como secretario de la asociación “Memorial de La Orbada” y en cumplimiento de lo que establece el protocolo de exhumaciones (Orden del ministerio de la presidencia de 26 de septiembre de 2011), el día 9 de junio de 2013 presenté ante el juzgado de guardia de Salamanca un escrito en el que daba cuenta del hallazgo.

Me encontré con una actitud por completo insólita en el juzgado: de entrada, el funcionario no quería registrar el escrito y por ello solicité hablar con el juez de guardia, haciendo notar que no hacía más que cumplir con un requisito legal que, de otro modo, podía serme reclamado penalmente. El juez ordenó que esperase, pero después de largo rato no me recibió, limitándose a ordenar el registro del escrito, cuya respuesta, siete años después, aún aguardamos.

Se me ocurren varios comentarios a esta actitud, pero, como mero ciudadano de una sociedad democrática, querría recordarle al citado juez –al que me gustaría interpelar por su nombre– que, si no justicia, debería haber al menos decencia y educación.