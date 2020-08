“El lenguaje catastrofista que se está usando en el Gobierno es alarmista, no es responsable, y eso ayuda poco al turismo”

Martes, 11 de agosto de 2020

Asegura que el tono en el que se está comunicando la pandemia no ayuda al desarrollo del sector, mientras trabaja desde su concejalía en la puesta en marcha de una serie de conciertos de grupos locales en un formato especial

El turismo y la ciudad de Salamanca son un binomio tan eterno como necesario. Ambos caminan de la mano, contándose por miles los visitantes que cada año llegan a la capital charra atraídos por los innumerables atractivos que desprenden su historia, sus calles y sus gentes.

Pero sin duda este verano quedara ya en el recuerdo y en los libros como el más atípico, marcado por la inseguridad que el Covid-19 está dejando, lo que está haciendo importante mella en un sector crucial para la economía el desarrollo local.

De ello es testigo Fernando Castaño, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Salamanca, quien no esconde la incertidumbre del momento ni el malestar por la situación que estamos viviendo y que ha colocado al sector en la diana de los riesgos. Con el hemos querido analizar la situación y cómo ve el futuro más inmediato.

¿Cómo valora este atípico verano y el turismo en Salamanca?

FC: Pues las cifras la verdad es que no son las que nos gustarían pero también es cierto que son muy superiores a las del resto de España. Tenemos una situación muy estabilizada en Salamanca, con una población muy responsable, espero que el próximo año pueda recuperarse o al menos repuntar. Creo que el coronavirus no pasara a la historia como una de las pandemias más graves de la humanidad pero sí que nos está dejando importantes secuelas, tanto económicas como psicológicas. Ambas hay que lucharlas y ahí nos hace un flaco favor el lenguaje catastrofista que se está utilizando.

¿Considera “lenguaje catastrofista” a la comunicación que se está originando desde el Gobierno Central sobre la situación por la pandemia?

FC: Sin duda, eso te lo puede decir cualquier psicólogo. El lenguaje catastrofista sirve para empatizar con la sociedad, ya que de alguna manera plantea que se siente en deuda contigo, pero eso no ayuda de cara a mirar al futuro con responsabilidad. Este lenguaje que se está usando no es responsable, es alarmista, y ambos no son compatibles.

¿Salamanca es un lugar seguro como destino turístico?

FC: Absolutamente, solo tienes que ver que es uno de los lugares con mayor responsabilidad del mundo y donde más se usa la mascarilla y se siguen las medidas de seguridad. Esto no lo digo yo, lo dicen quienes nos visitan. Somos un ejemplo.

¿Cómo habéis reinventado la situación de los actos de grandes masas y la actividad veraniega en la ciudad?

FC: Pues además de ‘Salamanca Plazas y Patios’ que ya está en marcha, la próxima semana arrancan, si es posible, conciertos de grupos locales junto al sector del Ocio nocturno, y con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la asociación de Hostelería. Una serie de actuaciones de grupos salmantinos, tratando de revitalizar los conciertos que este verano se han visto paralizados por la pandemia, reconvirtiéndolos a un nuevo proyecto que busca encajar los actos dentro de un sello de calidad y con un formato muy definido y controlado, pero siempre con el toque positivo que podemos darle a la situación.

¿Cómo ve la situación del turismo de cara a septiembre?

FC: Con incertidumbre. Ahora mismo es imposible saber cómo va a evolucionar la pandemia, que a todos nos tiene en vilo. Pero también es imprevisible el alarmismo que se está generando. Son dos problemas difíciles: alarmismo y la inseguridad que se está causando.