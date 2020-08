Nuevos mitos sobre la sexualidad. El deseo

Viernes, 14 de agosto de 2020

b) La orientación del deseo no puede cambiara lo largo de la vida.

No sabemos aún bien la respuesta que podemos dar a estas afirmaciones que, al día de hoy, debemos considerar no suficientemente fundadas, es decir no hay respuestas científicas claras que debamos dar por definitivas.

Pensábamos durante décadas que la orientación del deseo podía aceptarse o reprimirse, pero no cambiarse. Nos venía dada, somos heterosexuales, homosexuales o bisexuales y así lo seremos toda la vida: aceptación o represión eran las alternativas. Sabíamos que una orientación del deseo podía reprimirse durante un tiempo y posteriormente desvelarse, hacerse consciente, ¿pero puede cambiar realmente? No tenemos una respuesta contundente.

Sabemos que una persona con una orientación del deseo puede experimentar conductas sexuales propias de otra orientación del deseo, con respuestas fisiológicas muy variables, pero eso no es un cambio, como aquellos homosexuales convencionalmente obligados a casarse que tenían hijos, un fenómeno frecuente en el pasado. Durante la adolescencia o en la cárcel pueden darse estas situaciones.

Sabemos también que los hombres son más rígidos con la orientación del deseo que las mujeres. Estas son más flexibles con ellas mismas y más tolerantes con las diversidades sexuales de los demás. También las mujeres es probable que puedan tener más posibilidades de cambiar su orientación del deseo. Algunas nos aseguran que tienen cierta posibilidad de gestión de su orientación del deseo, hasta considerarla una decisión personal. Otras corrientes llegan a asegurar que lo importante es la persona, no el sexo. No tiene sentido clasificarse.

Sabemos también que, si los diferentes aspectos o factores de la orientación del deseo (fantasías, conductas, preferencias afectivas, preferencias sociales, estilo de vida, afectos sexuales, etc.) siguen la misma dirección, es muy improbable el cambio; mientras si hay discrepancias entre los factores o entre el pasado, el presente y las preferencias para el futuro, es más probable dicho cambio.

El debate de la posibilidad de cambio con las terapias es interminable y está muy sujeto a posiciones ideológicas. Los profesionales deberíamos ayudar a diagnosticar la autenticidad saludable de las personas, no a cambiar la orientación del deseo por razones ideológicas o religiosas.

Nuevamente aconsejamos investigar más y no cerrar los debates con prejuicios. Mientras tanto, la autenticidad de cada persona es el mejor camino. Conocerse a sí mismo y ser auténtico con la propia diversidad.

Por otra parte, no siempre es fácil saber qué es ser auténtico, porque la orientación del deseo puede desglosarse en varios factores que pueden ir todos en una dirección (caso de la heterosexualidad u homosexualidad exclusivas) o no. El deseo es multidimensional y pueden darse cambios, especialmente si no todos los factores o dimensiones siguen la misma dirección. Algunos autores hablan de siete dimensiones del deseo sexual.

Para ver la complejidad pueden intentar contestar a este cuestionario indicando como fue su deseo en el pasado, como mes Ahora y como desearía que sea en el futuro:

Factor Pasado Presente Ideal

______________________________________________________________________

Atracción sexual

Conducta sexual

Preferencia afectiva

Fantasías sexuales

Preferencia social

Identificación

Estilo de vida

Si una persona responde en todos los factores en la misma dirección y los ha vivido, vive y desea vivir en el futuro de la misma forma, es muy poco probable que haya cambios a lo largo de la vida. Y a la inversa, si las varias dimensiones están en contradicción, parece razonable que los cambios sean más probables.

Basado en este planteamiento hemos construido un pequeño cuestionario, de forma experimental, para uso clínico, con el fin de ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas y con fines didácticos, porque ayuda a entender la multidimensionalidad y complejidad del deseo:

¿Cuál fue, cuáles es y cuál quiero que sea mi orientación del deseo?

1.-Identidad sexual de las personas con las que fantaseo Personas, imágenes, actividades que más me excitan. ¿Qué tipo de revista preferiría, las de hombres o las de mujeres?

2.- En la vida real. Identidad sexual de las personas que deseo me atraen o me enamoran. Concreción de mis deseos, atracción y enamoramientos sexuados.

3.-¿Qué conductas sexuales (besos, caricias, abrazos, zonas eróticas preferidas y genitalidad) prefiero

4.- ¿Qué preferencia tengo, en relación con la identidad sexual, en los afectos sociales (Apego, Amistad y Cuidados)? ¿Con qué sexo lo vivo mejor?

5.- ¿Qué prefieres ser considerado socialmente, qué rol te hace sentir más cómodo? ¿Cómo quieres que te tomen los demás? ¿Has salido del armario?

6.- ¿Qué estilo de vida me gusta más? (Lugar de residencia, forma de vestir, zonas de ocio, participación en manifestaciones de homosexuales, residir o no con quienes comparto la orientación del deseo).

7.- ¿Cómo prefieres identificarte tu personalmente, definirte a ti mismo, grado de convicción de tu identidad homosexual, heterosexual o bisexual?

8.- ¿Margen de flexibilidad o cambio de orientación que considero tener? ¿Podría cambiar mi orientación del deseo si quisiera?

No Sí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10