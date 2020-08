Cerca de 100 denunciados en Salamanca por no llevar mascarilla en la última semana

Lunes, 10 de agosto de 2020

En ese periodo, en la región se registraban 725 denuncias sobre personas que no llevaban mascarilla pese a ser obligatorio

No llevar mascarilla correctamente supone una multa de 100 euros. Foto EP

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han gestionado un total de 725 denuncias en Castilla y León en la última semana sobre ciudadanos que no llevaban mascarilla pese a ser obligatorio en la Comunidad --683 la pasada semana-- , según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

En concreto, del total de denuncias 638 fueron formuladas por al Guardia Civil y 87 por efectivos de la Policía Nacional entre el 3 y el 9 de agosto.

Por provincias, Valladolid ha sido donde más denuncias se han formulado con 124, seguida de Zamora con 120; Burgos con 115; Salamanca con 99; León con 86; Segovia con 84; Ávila con 69; Palencia con 18 y, por último, Soria con 10.

No llevar mascarilla correctamente supone una multa de 100 euros. Además, el portavoz de la Junta, Francisco Igea recuerda algunas recomendaciones al respecto: “No la toque al quitár ni al poner, lávese las manos siempre antes y después de entrar en un espacio cerrado y recuerda que sean conocidos o familiares no quiere decir que no contagien”.