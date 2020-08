Fallece el general Perón

El desván de la memoria

El treinta de junio de mil novecientos setenta y cuatro fue asesinada a tiros en Atlanta (Georgia) Alberta Williams King, madre de Martín Luther King, mientras asistía a un acto religioso.

El general Perón, presidente de Argentina, murió víctima de una afección pulmonar complicada con una crisis cardíaca el uno de julio de mil novecientos setenta y cuatro. Su viuda, doña María Estela Martínez de Perón, vicepresidenta del país, fue reconocida presidenta por todos los organismos e instituciones. El partido justicialista la respaldó sin fisuras.

Ici, Radio Paris: "Ha fallecido el general Perón, presidente de Argentina, a causa de una parada cardiaca. Le sucede su viuda al frente del país por la costumbre que tenía el militar de asociar a sus mujeres a la presidencia (era vicepresidenta del Gobierno). La pregunta que se hacen los analistas políticos internacionales es; ¿qué pasará ahora con el partido Justicialista?"

María Estela Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo Perón y nueva presidenta de Argentina, ordenó el regreso desde Madrid a Buenos Aires del cadáver de Eva Duarte de Perón Evita.

La prensa adscrita al régimen publicó el siguiente agravio: "La delegación de la organización sindical española en la Segunda Conferencia de la Organización Internacional de Trabajadores, que se celebra en Ginebra, abandonó ayer la reunión debido a los insultos que les proferían algunos miembros de la representación soviética. Altas instancias bien informadas han asegurado a esta redacción que el Gobierno español cursará una queja diplomática."

Radio España Independiente. Estación Pirenaica: "No me pude reprimir, lo siento" -ha dicho el delegado soviético en la Conferencia Internacional de Trabajadores de Ginebra. "Fue ver a la delegación franquista y me vinieron a la mente los fascistas de Mussolini y los nazis hitlerianos".

En un bosque cercano a París cayó un avión DC 10 de las Turkish Airlines que hacía el recorrido desde París a Londres. Murieron 346 personas (pasajeros y tripulación).

La Cadena SER presentaba El Gran Musical, con José Domingo Castaño a los micrófonos. “¡Buenos días! ¡Bienvenidos a...El Gran Musical! Este es El Gran Musical. Este es El Gran Musical. Bien amigos, el caluroso saludo de todo el equipo de El Gran Musical para las cincuenta y cuatro emisoras de la Cadena SER que lo transmiten en directo cada mañana del domingo a las doce en punto."