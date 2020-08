“Desde el 15 de julio está operativo el barco y los paseos por el Duero”

Lunes, 10 de agosto de 2020

El regidor es consciente de que los festejos taurinos son irremplazables en esta localidad, pero espera que la pandemia pase y el próximo año tengan unas fiestas “más y mejor”

Juan Ángel Gorjón ostenta la Alcaldía de Vilvestre desde junio de 2019, un año al frente de la Corporación y en el que le ha tocado sufrir la llegada del coronavirus. A pesar de ello, su juventud le llena de optimismo y de ganas de trabajar para que su pueblo sea un lugar mejor para vivir.

¿Nos hace un pequeño balance de este primer año de la legislatura como alcalde de Vilvestre?

A pesar de las circunstancias, el balance de este primer año lo considero positivo. En la medida de lo posible hemos hecho varias actuaciones en el pueblo, dedicando a lo más necesario. Con respecto a la marcha, podemos decir que a pesar de la situación que se nos avecinaba, fue un éxito. En cuanto a población, debo señalar que aunque tenemos alguna baja no residente en el municipio, el covid no nos ha atacado especialmente y esperamos que siga así.

¿Con qué se queda de este primer año y qué le gustaría quitar?

Me quedo con todo lo que hemos conseguido sacar adelante este año y, obviamente, me hubiera gustado que no hubiéramos pasado por esta situación vivida en el país durante estos últimos meses.

¿En qué quedo la gestión de la residencia de mayores?

Estuvimos en negociaciones con el Obispado de Ciudad Rodrigo para que el Ayuntamiento pasara a gestionar la residencia, pero al final ellos mismos decidieron seguir gestionándola, y son los que la están gestionando ahora mismo, están dos monjas al cargo.

¿Cómo van las obras de concentración parcelaria?

Van bien, siguen a buen ritmo y esperamos que antes de finales de año estén terminadas. La empresa pretende terminarlas antes, a lo mejor en octubre, pero siempre habrá cosas que surjan a última hora, y tienen que dejarlo bien rematado antes de que se vayan.

¿Se ha empezado a notar movimiento entre la gente con el tema de la concentración?

La gente prácticamente, incluso cuando empezaron las obras, antes de que adjudicaran, ya se iba moviendo para ir alquilando. Más o menos esta todo ya alquilado, quitando el terreno que es malo, pero lo que es terreno bueno está todo alquilado.

¿Ha habido alguna ampliación de explotaciones ganaderas o agrícolas, nuevos cultivos?

La gente la veo con ilusión de hacer cosas, hay alguno joven o nuevo agricultor que en cuanto pueda quiere hacer nave. Ahora en principio estamos en la primera fase, cerrar las fincas, hacerle las mejoras, limpieza… Cuando ya esté todo eso, que son muchos gastos que se originan hasta tener todas las fincas cerradas, pues la gente hará explotaciones nuevas. Alguna nave ya han hecho, pajares...

¿Tiene pensado a qué destinarán los planes provinciales?

Si. Los emplearemos en la reconstrucción de la entrada y alrededores de las piscinas, que están bastante deteriorados, pavimentando los alrededores con alquitrán y empedrando las aceras, dejándolo acorde de la normativa vigente y haciendo una rampa para minusválidos para la entrada a la piscina. También utilizaremos este dinero para cambiar la red de saneamiento de una calle que va muy llana, para que tenga más pendiente y más sección, cambiándola por PVC. Y de abastecimiento también cambiaremos algunas de las tuberías en una de las calles que quedan, desde el caño de San Sebastián hacia la carretera. Se sustituirá la tubería, que está en fibrocemento, por PVC. Y después, también pavimentaremos alguna calle con hormigón y alguna otra con alquitrán.

¿Y las ayudas ZIS del Parque Natural Arribes?

Por lo que tengo entendido las ayudas ZIS nos las darán este año a finales de diciembre, y las vamos a emplear para cambiar toda la numeración del pueblo, que está muy desordenada.

¿En qué medida ha afectado a Vilvestre el covid?

El turismo ha sido de los grandes afectados en todo este tiempo y aunque ahora ya empieza a verse un poco el ambiente, la recuperación es lenta. También es cierto que como en las zonas rurales ha habido menos casos, hay una sensación de seguridad, y la gente pues viaja buscando sitios tranquilos, aunque sigue habiendo mucha incertidumbre, eso está claro.

¿Cómo está la oferta de los viajes en barco?

A partir del 15 de julio ha empezado a estar operativo con los paseos por el Duero, que han estado cancelados durante estos meses de estado de alarma.

No abrieron las piscinas…

Al final el pleno decidió que primara la prudencia ante un posible brote del covid, y se decidió que porque un año no se abra no pasa nada. Es mejor ser prudentes ante esta situación.

¿Se pueden suplir los toros en las fiestas de Vilvestre?

Los intentaremos suplir con distintas actuaciones a lo largo del mes de agosto, aunque para nuestros vecinos será difícil suplir nuestras fiestas de toros.

Los toros en las fiestas son irremplazables.

Pues sí, porque desde el último día de las fiestas estamos contando los días que quedan para las próximas y este año las circunstancias no ha llevado a suplirlas, tanto para mí como a todos los vecinos que las hemos vivido desde que nacimos van a ser unos días duros y las echaremos en falta, y a ver si esto pasa y para el próximo año pues más y mejor.

¿Además de los toros y verbenas, de que otros actos han tenido que prescindir? Desfile de peñas, pregón…

Realmente están prescindidas todas las actuaciones y hemos modificado y adaptándonos a las circunstancias todas las fiestas, lo uni8co que si hemos organizado son los talleres para niños, contratando dos chicas especializadas en educación infantil, desde mediados de junio hasta finales de agosto, cumpliendo todas las medidas de seguridad.

¿Descarta el baile de la bandera?

De la celebración religiosa no hemos hablado aún con el párroco. Imagino que el 23 de agosto habrá misa al menos, no habrá procesión imagino. Lo que no descarto es el baile de la bandera, creo que con las medidas de seguridad se podría llevar a cabo sin problemas, pero esa decisión dependerá más de nuestro párroco.

¿Ha sido difícil elaborar un programa que resulte de interés y que sea realizable de acuerdo a la normativa?

Ha sido un poco hasta que nos hemos adaptado porque ante todo tenemos en cuenta la seguridad de nuestros vecinos, pero en el fondo bien, nos hemos adaptado.

¿Cuáles han sido las prioridades a tener en cuenta a la hora de organizar los actos que van a tener?

La prioridad es que haya actuaciones para todos los grupos de edad, para que todo el pueblo pueda disfrutar en la medida de lo posible.

¿Qué destacaría de lo que han preparado?

Son muy diferentes las actividades que tenemos y no destacaría ninguna por encima de los demás porque cada uno es fabuloso dentro de su modalidad, no son comparables, a unos les puede gustar más una cosa y a otros les puede gustar más otra.

¿Qué le quiere decir a los vecinos para estos días? Que intenten pasar el verano lo mejor posible en esta nueva normalidad, cumpliendo las medidas de seguridad, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos…, que en esta vida lo más importante es la salud y hay que mirar por ella.

PROGRAMA

Sábado, 15 de agosto

22.30 h. Monólogo. Lugar: Frontón de pelota.

Miércoles, 19 de agosto

22.30 h. Mayalde. Lugar: Frontón de pelota.

Domingo, 23 de agosto

22.30 h. Armando. Lugar: Frontón de pelota.