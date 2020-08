El pastor mentiroso, Esopo. (Readaptado por Isaura Díaz de Figueiredo)

Ivancito vivía en la aldea cercana a Moncloita. El jove había sido tertuliano en la Plaza del pueblo, siendo requerido por los bandos litigantes, ya que lo mismo se ponía de frente del vecino que de lado del opositor, el caso era sacer “pasta suficiente para sus caprichos” Cansados de soportar sus lindezas deciden prescindir de sus consejos.

Al gustarle mucho los paseos por el campo, decide, hacerse pastor de ovejas Cada día lleva sus ovejas pastaran en libertad.

—¡Pedrito, ven por aquí que Pablito nos quiere acorralar, y sos comerá el pasto y ¿qué haremos después?

Las ovejas seguían a su rumbo, no entendían el lenguaje que Iván les pregonaba. Bosteza de continuo, abre el zurrón como el bocata de queso de Idiazabal, pero nada le satisface, menea la cabeza añorando sus días como consejero de almas que buscan medrar sin dar palo al agua.

Rasca la cabeza una y otra vez… piensa, sí, piensa mucho, mientras espera que sus ovejas terminen de comer. A veces se pasa todo el día mirando las nubes. Hasta que un día ¡Zas! se le ocurrió una genial idea: sabía que cerca de allí vivía un lobo al que los vecinos pusieron Pablete. Así que se armó de valor y decide gastar una broma al vecindario.

– ¡Que viene el lobo Pablete! ¡Socorro! ¡Se come mis ovejas y mis ganancias!

Ivancito disimulaba muy bien sus mentiras, ¡vamos que las creías a pies juntillas! Sus gritos alertaron al vecino Pablin, que alarmados salieron de sus casas:

– ¿El lobo, dices? ¿Dónde?

– En la colina moncloita… ¡va a comerse a mis ovejas y las vuestras!- insistió

– No te preocupes- dijo un vecinos-. ¡Te ayudaremos!

Se armaron de palos y subieron en grupo hasta moncloíta, al llegar solo vieron a las ovejas plácidamente pastando, se dieron cuenta de que el pastor les había engañado.

– ¡Ja, ja, jaaa!- reía Ivancito- Solo era una broma me estaba aburriendo mucho.

– ¿Una broma, dices? ¡No tiene ninguna gracia! ¡Estábamos asustados!- dijo una de aldeana vestida con cazadora vaquera que gastaba muy malas pulgas.

Los vecinos bajaron a sus casas disgustados, y la de la cazadora le echó mil y una reprimenda, con palabras que no voy a reproducir.

El pastor volvió a intentar la misma guasa pasados unos días, los vecinos pensaron que en esa ocasión sería verdad, Pablete asomaba los colmillos con demasiada frecuencia, siempre amparado en la noche y las gentes volvieron a subir temerosas de que el lobo ya se hubiera comido alguna pieza del rebaño. Ivancito era de verborrea convincente.

– ¡Eres un mentiroso, no te creeremos más!– dijo uno de los vecinos, la de la chamarra vaquera…le coge por las orejas y… la dios le forma.

Resulta que un día, el pastor descansaba junto a sus ovejas contemplando de donde venía el viento… Pufff el lobo que se acerca. Nervioso grita

– ¡El lobo! ¡El lobo!.¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!

Pero sus vecinos, pensaron que era una más de sus bonitas frases y ni siquiera abrieron la puerta.

El pastor Iván, desesperado, subió de nuevo la moncloíta, pero ya era tarde. El lobo se había comido a buena parte del rebaño. Y la otra se había refugiado al calor de un seto que estaba dispuesto a ayudarlas.

MORALEJA: ‘NADIE CREERÁ A UN MENTIROSO QUE POR DESPISTE DIGA LA VERDAD’