Fede Celada: “El Teatro es El Viaje a Ninguna parte”

El actor de ‘Los Hombres de Paco’ y ‘Amar es para siempre’ confiesa que ha vivido el mejor año de su vida dedicada a una profesión a la que cada día tiene más amor

Está pasando unos días en La Fregeneda, a la que le unen lazos familiares y de amistad. Un pequeño descanso tras finalizar su participación en el rodaje de la serie Amar es para siempre, de Antena 3. Aquí tiene a su prima, María del Mar, una preciosa casa donde alojarse y un pedazo de su cabeza y de su corazón: “He venido muchas veces, desde pequeño, aunque ahora llevaba cinco años sin hacerlo. Pero a Fregeneda lo tengo siempre en mente, aunque no desciendo de aquí, no nací aquí, mi familia es madrileña”.

Es 'Curtis', de Los Hombres de Paco, la serie emitida por Antena 3 hace diez años, y ahora es 'Amadeo Curtis' en la serie Amar es para siempre, aunque aquí todo el mundo le llama Fede.

“Ocurre lo siguiente: ¿que posibilidades hay de hacer dos series diferentes en España y que el personaje se llame Curtis? -comenta abriendo sus manos y levantando sus cejas-. No hay. Entonces, claro, cuando me propusieron incorporarme este año en Amar es para siempre, y el personaje se llamaba Curtis, pensé que era un guiño a Los Hombres de Paco, pero no, es casualidad absoluta.

Pregunta.- Entonces, está claro, sin tener en cuenta lo que te quede hacer de aquí en adelante, tu personaje va a ser 'Curtis'?

Respuesta.- Ojalá no, ojalá me vengan cosas mejores, es lo que espero. Pero es cierto que la serie Los Hombres de Paco fue una serie importante a nivel español, marcó una época. Llegamos a tener audiencias del 32%, eso es impensable, ni en el mensaje del susodicho -deja caer así, como sin inmutarse-. Impensable. Fueron cinco años a nivel de popularidad enorme.

P.- Pero siempre respondes cuando la gente te llama Curtis, te pide una foto…

R.- Claro que sí, sí.

P.- He leído que vuelven los Hombres de Paco…

R.- Sí. Yo no voy a estar, no he llegado a un acuerdo con la producción. El rodaje se inicia el 17 de agosto.

P.- Acaba de terminar la grabación de Amar es para siempre. ¿Seguirás la próxima temporada?

R.- No. Amar es para siempre es una serie en la que hay cinco personajes fijos, que son la familia, los conductores del guion... y los demás entramos por un año entero. Y yo he terminado hace una semana.

P.- ¿Tiene alguna perspectiva en un futuro inmediato?

R.- No, tengo ofertas, una de teatro y otra de televisión, pero aún no hay nada cerrado. Me han tanteado hace un mes, veinte días, y con todo esto que está pasando las producciones se retrasan, se van a realizar muchos recortes, un elenco de diez personajes van a tener que reducirlo a cinco… Pero bueno, tengo muchas perspectivas. Soy un tío, más allá de optimista, muy creyente en lo cíclico y entonces, lo mismo que he estado unos años dedicado a cosas personales, y antes he participado en dieciocho o veinte películas, he hecho teatro…

Es la primera vez que hablo con Fede, o Curtis, pero inmediatamente te da la sensación de conocerlo de toda la vida. Mira directamente a los ojos mientras habla, mientras nos cuenta su vida, sus proyectos, su amor por la interpretación, con una intensidad que no sólo se refleja en su mirada, en sus gestos, también en sus manos, en su postura ligeramente adelantada. Mientras le escucho no puedo dejar de tararear mentalmente aquella vieja canción de Moustaki:

Avec ma gueule de métèque

de juif errant, de pâtre grec

et mes cheveux aux quatre vents…

Su aspecto bien pudiera ser el de aquel judío errante, aquel padre griego que inmortalizara el cantautor francés en los años 70.

P.- Alguien me ha dicho que también te dedicas a la música, que te gusta… ¿es algo profesional o sólo como aficionado?

R.- Sí, me dedico. Empecé hace muchos años a tocar la guitarra, a escribir canciones, he tocado con grupos cuando era jovencillo... Hace diez años incluso saqué un disco con canciones mías (no hubo ventas, era un disco para mi, para plasmar lo que me apetecía), y un disco con unos músicos estupendos, Pereza. Alguna vez pongo música en algún documental, algún corto de algún amigo... Eso lo hago porque me considero una persona que toca la guitarra, cantar si, pero tengo la voz que tengo, no melódica, abrupta.

P.- ¿Qué valoración haces de su paso por la serie Amar es para siempre?

R.- He pasado el mejor año de mi vida. Primero tengo que decir que hacer una serie diaria es a-go-ta-dor… no sabes hasta qué punto. Entras en una serie como esta de emisión diaria y la gente te dice, te van a tratar muy bien pero tienes que estudiar y dices, bueno... Los planes semanales, te cuento: una secuencia son cinco páginas y puedes tener cinco secuencias el lunes, seis el martes... el viernes… te ves un domingo por la noche con 150/200 páginas. Y rodaje de 8 de la mañana a las 6 de la tarde

P.- ¿Y a pesar de esto dices que has pasado el mejor año de tu vida?

R.- Los dos primeros meses los pasas sin dormir, sin comer, solo estudiar, estudiar... Después ya te colocas tú de otra manera, ya vas conociendo el funcionamiento de todo y lo gestionas de otra manera. Hasta ahora sólo había hecho series semanales: La Casa de los líos, Los Hombres de Paco... Una serie diaria es una paliza que a cualquier actor le viene fantásticamente porque coges una dinámica de estudio y de desempeño estupenda. Yo sólo podré decir que Amar es para siempre es lo mejor que me ha pasado en mi vida.

P.- ¿Mejor que el teatro? Los actores soléis decir que el teatro es lo mejor.

R.- El teatro es lo más emocionante. Cada día estás jugándote, entre comillas, la vida, sales hoy con fiebre... pero, como digo yo, el actor se encuentra mal hasta…, acción, y a partir de ahí ya te encuentras bien. El teatro tiene eso de emoción, el directo, la espontaneidad, cada día es distinto. Pero la mejor experiencia, lo que puedo yo recomendar a cualquier compañero de profesión que le ofrecieran entra en Amar es para siempre, que lo haga. Cuando me ofrecen algo lo primero que miro es que la historia tenga coherencia, que el personaje tenga coherencia. No es una cuestión cuantitativa, este personaje sale más, no, es cualitativa. Es una cuestión de desarrollo, de arco que el personaje cuente una historia, bien sea comedia o drama.

P.- ¿Qué prefieres?

R.- Me da igual, he hecho mucha comedia toda mi vida y de repente parece que lo del drama no se meda del todo mal, y entonces…

P.- …Y de malo o de bueno?

R.- He hecho de todo y, sobre todo, personajes muy bonitos, porque tenían ese aspecto, con los pelos, pero con un trasfondo mucho más humano. Se veía ese antihéroe, que me gusta reflejar, ese tío que es capaz de hacer cosas buenas aunque aparentemente parezca que va a hacer cosas malas.

P.- ¿Te has dedicado toda la vida a esto? Se nota tu pasión por la interpretación

R.- Sí, toda la vida, y además empecé desde cero. Tenía 21 años y empecé de figurante en una compañía de teatro en Madrid. Me presenté a unas pruebas en el teatro Español de Madrid. Salía llevando una lanza y no decía ni palabra. De ahí surgieron unas pruebas para una función para otro personaje y me lo dieron a mí. Entonces cometí el acto más.... valiente, inconsciente, osado…: me ofrecieron una segunda función con las mismas frases que había dicho en la primera y dije. “No. Si yo he dicho cinco frases ahora quiero decir seis”. Yo tenía claro que quería dedicarme a esto y triunfar en esto, y la directora me dijo: "te vas a morir de hambre". "Prefiero morirme de hambre que de asco", le contesté. Por ese acto de osadía me llamaron para hacer Farmacia de guardia (cuatro capítulos) Canguros (más de 20 capítulos), de aquí a otras series (La casa de los líos, Manos a la obra, Cuéntame…)

P.- Todas series muy conocidas, con gran popularidad.

“Nada define tan bien esta profesión como 'El Viaje a ninguna parte', la película de Fernando Fernán Gómez”

R.- Si, creo que he tenido esa suerte de la persistencia y la fe. Yo quiero vivir de esto, yo creo en mí. Creo que puedo vivir de esto.

P.- ¿Pero se puede vivir de esto?

R.- Es Un viaje a ninguna parte, nada define tan bien esta profesión como la película de Fernando Fernán Gómez. Te ves haciendo Los Hombres de Paco, y de aquí pasas a nada, piensas que se han cansado de tu cara... es una profesión tan inestable que hay que tener la cabeza muy concienciada…

P.- Pero sigues con la misma ilusión?

R.- Cada día más, tengo un gran amor por esta profesión porque la conozco desde cero. Yo en un rodaje sé el status de cada uno, tengo una visión de respeto absoluto por todos y todo

P. ¿No te has planteado una escuela de interpretación, dar formación?

R.- No, no creo que sirva para enseñar, al contrario, creo que tengo una capacidad enorme para aprender y además insaciable. En cada sitio donde trabajo entro con esa premisa, "no sabes nada Fede", observa y colócate. Es una profesión muy frágil porque entre el sí y el no hay una línea imperceptible, porque hoy estás aquí y mañana allí. Y es una profesión en la que hay que decir no muchas veces. Es una profesión que se hace a base de decir no porque decir que no te coloca en sitios. Si dices sí a todo acabas pagando un peaje, llevando una mochila cargada de piedras. Puede ser una decisión difícil, pero te coloca en una posición de autoestima, yo amo esta profesión y como tal la respeto. Yo vengo de la escuela antigua. Tuve la suerte de debutar con gente muy grande. Trabajé el último año de José María Rodero, Fernando Delgado, toda esa gente tenía un sentido de la profesión, anquilosado en el pasado, sí, pero con un respeto infinito. Llegaban al teatro hora y media antes, y estaban en el escenario hasta los 90 años. Toda la vida en el escenario. Alguno ha nacido en el escenario, como Fernando Delgado, la persona que me ha influenciado a mí en muchas cosas, que nació en un camerino. Él hizo más de 300 Estudios 1.

El Viaje a ninguna parte -vuelve sobre el tema-. Recomiendo a los que empiezan en esto, hazte un favor, ve esa película porque no sólo de ahí venimos, sino que es tan presente, tan actual… Es que hoy tienes un montón de seguidores en Instagram, chavalas haciendo cola en el camerino, y mañana estás en una pensión. Yo he visto morirse de hambre, literalmente, en una pensión a Daniel Dicenta. No es un tópico, hay actores pasándolo mal de verdad, estás nadando en la inestabilidad... Dentro de diez años ya no puedes hacer de chaval joven, tienes que amoldarte. Y las mujeres lo tienen mucho peor, a partir de los 40/45 años, nada…

P.- Eso pasa en el día a día de la vida.

R.- Es que el teatro no deja de ser un reflejo de la vida misma. Por eso tienes que estar concienciado de saber a dónde vas, que de repente, a los 45 años, puedes estar fuera sin saber dónde vas a trabajar ni en qué, si sólo has trabajo como actor toda la vida. Sin otra cualificación laboral. Se te presenta un túnel muy negro. Hay que tener conciencia de que, si eras capaz de tener el aguante y las tripas de que puedes pasar hambre, entonces tío, dedícate a esto, porque es la profesión más bonita del mundo. Pero tiene unas aristas muy complicadas. Además no depende de ti, puedes ser una actor estupendo y hacer unas pruebas estupendas pero siempre dependes de la decisión de un señor que en aquel momento no te ve... si dejas que todo esto te afecte puedes acabar mal. El teatro, la interpretación, la cultura depende también del dinero. De ti depende la capacidad de adaptación, ésta es una profesión de parados en la que de vez en cuando hay trabajo.

P.- Estamos en La Fregeneda, en la España vaciada, un viaje que también, de alguna manera, te trae a ninguna parte, a un rincón fronterizo de esta España rural tan ignorada y olvidada por los centros del dinero y del poder. Si te ofrecieran ser embajador de esta zona, ¿cómo la venderías, qué es lo que más valoras?

R.- La Hospitalidad -dice sin pensarlo un segundo-. Es un sitio con una biodiversidad estupenda y, para quien disfrute de la gastronomía, de la gastronomía castellana, el mejor embutido del mundo, el mejor queso del mundo, el pan más maravilloso del mundo, el vino más maravilloso del mundo...., a bote pronto se me ocurre esto.

P.- ¿Conoces la vía férrea de La Fregeneda?

R.- Sí, la conozco, la estación y el recorrido precioso, los túneles, es... maravilloso, muy bonito.

Generosidad, hospitalidad y comida juntas -continúa-. Y el cielo: la planicie absolutamente semiesférica del cielo aquí es una maravilla.

Y con esa generosidad con la que se ha entregado en esta entrevista, con la hospitalidad de María del Mar y de su madre, la compañía de Ángel, y con el buen sabor de boca que nos deja el hornazo de la tierra que nos ha servido, nos despedimos de la persona de Fede y del personaje de ‘Curtis’, del apasionado actor con pinta de judío errante, de bohemio, de padre griego que nos ha dado una magistral lección de filosofía: la vida es un viaje a ninguna parte donde se entremezclan el amor y el hambre, el triunfo y el miedo, la tragedia y la ilusión…

