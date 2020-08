Roberto Íñiguez: “Hay que hacer el mejor trabajo posible hasta que llegue la Supercopa”

Viernes, 7 de agosto de 2020

El nuevo entrenador del Perfumerías Avenida ofrece sus impresiones tras casi una semana de pretemporada

Ya son cuatro días los que lleva Perfumerías Avenida trabajando en la nueva pretemporada, tiempo suficiente para que el nuevo técnico Roberto Íñiguez ofrezca sus primeras valoraciones de la marcha del equipo.

El entrenador ha manifestado que la pretemporada es atípica pero es cuestión de acostumbrarse: “Estoy viendo bien a las jugadoras. Las más jóvenes, que han tenido menos tiempo para entrenar tienen más carencias, pero es solo cuestión de tiempo que cojan el ritmo adecuado. Está siendo una pretemporada atípica por las circunstancias, estar con la mascarilla y con cuidado, nos tenemos que acostumbrar”.

En cuanto a las sensaciones deportivas, Íñiguez está contento y con ganas de mantener la “esencia Avenida”: “Me preocupa mucho que no haya problemas físicos y quiero que tengamos una progresión de trabajo sin problemas en ese aspecto. No tenemos la plantilla completa y es todo un rompecabezas. El objetivo es hacer el mejor trabajo hasta que llegue la Supercopa. Me gustaría que fuese un equipo agradable de ver, que juegue mucho ocupando toda la pista y que no pierda la esencia de lo que ha sido Avenida a lo largo de la historia: intenso, peleón y que el público siga animando con todo el calor que le caracteriza. Quiero eso e incluso una chispita más”