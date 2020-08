La oposición apoya la modificación del Presupuesto, aunque con quejas sobre la falta de consenso

Viernes, 7 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en el tramo inicial de la mañana del viernes un Pleno Ordinario que, pese a su duración (3h.08’) no pasará a la historia, a diferencia de lo que ocurrió con el anterior Pleno desarrollado a finales de junio que, pese a ser más corto (menos de dos horas), sí dejó unos cuantos titulares. Quizá el mejor resumen de la cita de la mañana del viernes es el que se le pudo oír en la retransmisión por Youtube a la primera teniente de alcalde, Beatriz Jorge Carpio: “tres horas y media para un Pleno insignificante; esto es inhumano”.

Lo más relevante que dejó la sesión de la mañana del viernes (de la que estuvieron ausentes los ediles socialistas Juan Tomás Muñoz y Carlos Fernández Chanca) fue la aprobación de la modificación del Presupuesto Municipal 2020 que había sido dada a conocer el pasado miércoles, y que asciende a 420.595€. Esta modificación salió adelante por unanimidad, pero los tres partidos de la oposición transmitieron su malestar por no haber podido hacer aportaciones a la misma.

Jorge Labajo, del PSOE, indicó que “no ha habido consenso; no ha habido aportación del resto de los grupos: solo nos queda adherirnos a los que nos proponen y sanseacabó”; Joaquín Pellicer, de Ciudadanos, señaló que “nos hubiera gustado participar más”; mientras que Domingo Benito, de IU-Ciudad Rodrigo en Común, dijo que no se había habilitado un cauce para registrar propuestas una vez conocida la ejecución presupuestaria hasta el mes de junio (apuntó que este documento no se les facilitó hasta el miércoles). El alcalde Marcos Iglesias defendió que en un par de ocasiones les había comentado al resto de grupos que registrasen propuestas por escrito si querían, y que no lo habían hecho.

PSOE y Ciudadanos no expresaron ninguna objeción más (Pellicer dijo que “la tesitura es no poner problemas a la gestión municipal en estos momentos”, entendiendo que la pandemia “va a provocar que el Presupuesto continuamente tenga que adaptarse a la realidad”), pero Domingo Benito sí trasladó algunas consideraciones, recordando que el Presupuesto ya debió aprobarse en mayo mirando a las necesidades generadas por la pandemia, además de estar en desacuerdo con lo relativo al gasto social.

Desde su punto de vista, el incremento del mismo es “bastante residual; se queda corto”, ya que aunque haya una subida de 63.000€, otras partidas bajan en 42.000€ (por ejemplo, aumenta la partida para libros de texto, pero baja la de ayudas de la Escuela Infantil al estar cerrada), de tal modo que el incremento real es de 20.033€, “menos que el aumento del Carnaval”, cuya partida ha crecido en casi 30.000€ al haber sido mayor su coste. Marcos Iglesias contestó que “tenemos un concepto diferente del gasto social”, defendiendo que las inversiones también son un gasto social ya que se crea empleo, replicando Domingo Benito que “arreglar baches no es gasto social”.

El alcalde quiso remarcar que con la modificación “aumentan todas las prioridades municipales: contrataciones, gasto social y limpieza de edificios”. En torno a éste punto, el portavoz de IU-CR en Común mencionó que le sorprendía que no hubiera un incremento del crédito para la limpieza de edificios teniendo en cuenta que en un mes se volverá a las aulas, y según el protocolo de la Junta habrá que limpiarlas 3 veces.

Sacado de nuevo el tema en el turno de ruegos y preguntas, la responsable de Personal, Beatriz Jorge Carpio, le comentó a Domingo Benito que han tenido noticias de que se podría recibir dinero de otras instituciones para estos trabajos, de ahí que no se haya aumentado la partida, confirmando que “la plantilla se va a reforzar”. Para Domingo Benito, “no debería dejarse a la espera de otros fondos”.

Zonas verdes

Relacionado con el coronavirus, Domingo Benito comentó que hay parques que no se están desinfectando a diario, asegurando José Manuel Jerez que hay dos personas encargadas de limpiarlos todos los días, salvo que algún día no se pueda hacer, criticando en todo caso la falta de civismo de algunos usuarios de los mismos. En materia verde, Joaquín Pellicer reclamó un mayor mantenimiento de la Cuesta de las Emes, explicando José Manuel Jerez que se ha desbrozado por última vez hace 8 días, estando de acuerdo en que hay que reponer las cuerdas que aseguran la bajada, que están rotas.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos también mostró su “preocupación” por el estado de El Picón y las Alamedas, donde “está predominando más el color pardo que el verde”. José Manuel Jerez dijo que ha habido averías “que hemos tardado en saber de dónde venían”, explicando que por ejemplo este viernes se estaba cambiando la bomba del Picón. Según añadió, “se va remediando, sobre todo en la zona de las Barcas, y la voluntad es que esté bien verde”.

En relación con esas zonas, Jorge Labajo planteó que sería necesario instalar algo más de iluminación en la Alameda Vieja para facilitar el tránsito de usuarios, aprovechando por ejemplo las farolas de la Avenida de la Concha colocándoles focos por la parte trasera. Sobre estas zonas, Ramón Sastre señaló que la iluminación de El Picón se ha reforzado en los últimos días con dos focos, además de adelantarse la hora de encendido de los mismos. De esas zonas, Jorge Labajo pidió que se revisen unos hierros peligrosos que hay en las torretas de electricidad de la acera de la Avenida de La Concha.

Por su parte, su compañera Carmen Lorenzo pidió que se establezca alguna medida de seguridad, como bolardos o un muro, para evitar que algún coche acabe en el foso por aparcar en el glacis en la zona de la Puerta de San Vicente, tras contar hasta 21 allí aparcados en los últimos días (“el día menos pensado ruedan cuesta abajo”). Relativo a aparcamientos, Joaquín Pellicer preguntó qué tal va el parking de autocaravanas, ya que ha visto aparcadas algunas fuera de ese sitio, indicando Marcos Iglesias que “la sensación es que va bien”, aunque sí es cierto que han visto algunas estacionadas en otros lugares a las que se está mandando hasta allí.

Por otro lado, Domingo Benito se quejó de que hay acuerdos de mociones aprobadas durante esta legislatura que no se están ejecutando, apuntando que, “si no lo van a hacer, ¿para qué votan a favor?”, contestando Marcos Iglesias que todavía tienen tres años para hacerlo, además de recordar que hay acuerdos de mociones que presentaron ellos en la anterior legislatura que no se desarrollaron, como uno para hacer un acto de homenaje a la Constitución.

Las mociones sobre los temas de la semana

La Carta Magna fue protagonista a la hora de debatir la moción presentada por IU-CR en Común reclamando una Comisión de Investigación en el Congreso y el Senado sobre la Familia Real Española y sus escándalos. Esta moción únicamente contó con el voto favorable del partido proponente, rechazándola los otros tres aludiendo a la presunción de inocencia y a que consideran que debe ser la justicia quién decida.

En palabras de la portavoz del PP, Laura Vicente, “todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia, y por ser Juan Carlos I no tenemos que pedirle cuentas antes de tiempo y debemos dejar trabajar al poder legislativo”, recordando en todo caso que “no se entendería la democracia sin la Monarquía Constitucional”, evocando que el Rey emérito pudo seguir con una Monarquía Dictatorial. Por su parte, Joaquín Pellicer, de Ciudadanos, dijo que “creemos que hay que dejar que la justicia trabaje, y dará los frutos que corresponda” sobre las “cada vez menos presuntas actuaciones irregulares en su función”.

Mientras, Begoña Moro, del PSOE, expuso que “no es de recibo identificar a la persona con la institución; no hay que extender el delito, si lo hay, a la institución”, añadiendo que “llevar a Juan Carlos I a una comparecencia no parece lo más adecuado en estos momentos porque la justicia está dando los primeros pasos de la investigación”. En torno a esto, Domingo Benito recordó que la justicia suiza ya tiene una investigación abierta desde hace tiempo, mostrando su sorpresa por qué “se diga que no tienen que dar explicaciones más que a la justicia”: “¿por qué un cargo institucional no puede dar explicaciones al pueblo español?”, considerándolo “la anomalía de nuestro país: no es sostenible que el Jefe del Estado nunca se tenga que someter a las cámaras”.

Joaquín Pellicer dijo que “para nosotros no es normal, pero es legal mientras no se modifique la Constitución”, manifestando por su parte Begoña Moro que la moción “está basada en los planteamientos republicanos de IU” y que “quiere socavar la imagen de la Jefatura del Estado; pretende enjuiciar la forma del Estado”. Domingo Benito hizo una propuesta de última hora para simplificar la moción, “instando al Jefe de Estado a que comparezca de manera voluntaria en el Congreso para dar las explicaciones que tenga que dar”, pero no encontró apoyos.

También fue modificado a última hora el texto a votar de la moción del Partido Popular para instar al Gobierno de España a “no apropiarse de los recursos de las Entidades Locales”, ya que en los últimos días la Federación Española de Municipios y Provincias ha dado el visto bueno al acuerdo preparado por el Gobierno por el cual se ‘invita’ a los municipios a prestarle sus remanentes de tesorería a cambio de algunas concesiones (el dinero como tal se les devolvería en 15 años).

Marcos Iglesias se mostró muy crítico con esta decisión, catalogándolo como “un chantaje” del Gobierno: “esto es el mundo al revés”, viendo lo más negativo que, en caso de aceptar prestar el remanente, lo tengan que “dar íntegro: ¿cómo le vamos a dar 2,8 millones al Gobierno?” (mencionó el riesgo de quedarse sin dinero en caja). Además de estar “expectante a ver cuántos ayuntamientos del PSOE lo dan”, el alcalde aseguró que “estábamos esperando a que en el peor momento como es el actual nos dejasen usar parte de ese ahorro”.

Soraya Mangas mostró el apoyo de Ciudadanos a la moción, indicando que están “en contra de que el Gobierno gestione los recursos de las Entidades Locales, y diga en qué tenemos que gestionarlo”, entendiendo que “el Estado incauta de manera voluntaria los ahorros a los Ayuntamientos, que es dónde mejor sabemos lo que podemos gastar”, viéndolo como un “castigo a aquellos que lo han hecho bien”.

PSOE e IU-CR en Común votaron en contra de la moción. Jorge Labajo indicó por parte del PSOE que “quizás no estamos de acuerdo con las formas”, pero “nadie ha aportado una solución alternativa”, centrando su intervención en la famosa Ley Montoro del año 2012: “de aquellos polvos vienen estos lodos”. Por su parte, Domingo Benito manifestó que “a mí no me gusta el acuerdo, no parece el mejor, pero es que la Ley Montoro no la podemos ni ver” (en el punto 1 de la moción original se defendía esta Ley), considerando que es mejor esta solución que no poder dar un uso al remanente, y que en los años 2012, 2013 o 2014 también se debería haber usado el remanente por la situación de crisis, pero no se pudo por esa Ley.

En su intervención, Domingo Benito recordó a Marcos Iglesias que durante la anterior legislatura llegó a calificar de “demoníaco” una moción suya en la que pedían una flexibilización de la regla de gasto y que se pudiera usar el remanente. Según añadió, “ustedes han estado a favor de que los Ayuntamientos no puedan gastar y ahora se encuentran con su propia trampa”, concluyendo que “dentro de que no es lo ideal, es mejor que la postura del PP de que el dinero se quede ahí”. En este mismo sentido, Jorge Labajo les preguntó “dónde estaban sus quejas cuando salió la Ley Montoro”, recordando que el Gobierno está permitiendo ciertas cosas a los Ayuntamientos al hilo de la crisis del coronavirus, y que la Junta de Castilla y León ha condicionado el uso de sus fondos.

Moción inesperada sobre Sanidad

El Pleno tuvo una tercera moción a debate que no había sido comunicada previamente, del Partido Socialista en torno a la Sanidad, en concreto, para que el Ayuntamiento respaldase la iniciativa de colectivos de toda la región (incluido la Federación ProSalud de Ciudad Rodrigo) a la hora de reclamar una atención sanitaria adaptada al mundo rural. Esta moción salió adelante ya que, pese a votarla a favor solo PSOE e IU-CR en Común, PP y C’s se abstuvieron.

Beatriz Jorge Carpio, por el PP, dijo que su partido siempre está “del lado de la ciudadanía, pero tal y como está redactada la moción, nos abstendremos”, ya que la consideran “un grandísimo brindis al sol”. Desde su punto de vista, el cambio del modelo sanitario en el mundo rural que se propone habría que hacerlo “de una manera coherente y lógica; requiere de un estudio profundo”. Mientras tanto, Soraya Mangas, de Ciudadanos, dijo que “comparten” gran parte de los “diagnósticos y soluciones”, pero “hay otros insalvables”, defendiendo que “no hay alternativa” a la cita previa, y que los consultorios médicos “no están cerrados; los médicos acuden cuando hay citas”.

Beatriz Jorge Carpio criticó las manifestaciones de Domingo Benito en torno al PP (se preguntó “qué haría sin el PP”), exponiendo el portavoz de IU-CR en Común que, “si hablamos de Sanidad, y según la Constitución está derivada en las Comunidades Autónomas, y aquí gobierna el PP, ¿de qué voy a hablar?”. Benito añadió que “hay que apoyar la moción y no quedarse en la cómoda abstención”, reflejando que no le sorprendía la actitud del PP: “sería novedad que se sumasen a las reivindicaciones de la marea blanca”. Carmen Lorenzo también recordó que “es la Junta de Castilla y León quién tiene las competencias en materia de Sanidad y quién no cumple los acuerdos”.

Junto a la modificación presupuestaria de la que hablábamos al principio, también salieron adelante por unanimidad la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, y la prórroga de la delegación en la Diputación de Salamanca de las facultades que el Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y de recaudación de sus tributos y de otros ingresos de derecho público, y en materia de inspección de los tributos municipales. En este punto, Jorge Labajo manifestó que “sería conveniente darle un toque a Regtsa, porque en el último año no ha funcionado bien; que hagan las cuentas de forma más decente”.

Además, se aprobó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento mirobrigense al Pacto de los Alcaldes sobre el clima y la energía; se designaron las fiestas locales para el año 2021 (se mantienen las habituales: el miércoles 20 de enero, San Sebastián; y el miércoles 8 de septiembre, la festividad de la Virgen de la Peña de Francia); y se dio cuenta del estado de ejecución del Presupuesto durante el 2º trimestre de 2020.