Una nueva edición de ‘Volatiritormes’ levantará el telón el 29 de agosto 

Viernes, 7 de agosto de 2020

Santa Marta contará con ocho representaciones que comenzarán con el espectáculo de Rolabola ‘Rock Cirk’

El festival de artes escénicas 'Volatiritormes’, en la que será la tercera edición de la Fiesta Internacional de Saltimbanquis, Volatineros y Genios sin botella `Volatiritormes´, tendrá lugar del 29 de agosto a 5 de septiembre en la Plaza España de Santa Marta de Tormes.



El alcalde del municipio, David Mingo, recordó en la presentación de esta edición que “la apuesta por la cultura es una de las señas de identidad de este equipo de Gobierno que ha visto en ella una clara forma de transformar este municipio”, y el festival Volatiritormes “supone una apuesta decidida por un festival que ha dado a este municipio identidad propia, en el que se ha hecho un esfuerzo económico muy importante con el apoyo de la Junta y que permite traer artistas y espectáculos de gran formato a Santa Marta”.



El Viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Raúl Fernández, destacó que “estamos viviendo unos momentos complicados y que un festival que en su tercera edición haya tenido que afrontar estas circunstancias es especialmente admirable por el empeño del alcalde en mantener el presupuesto de esta edición y de los servicios técnicos que en unas circunstancias difíciles han sido capaces de sacarlo adelante”, añadiendo que Volatiritormes se está consolidando como uno de los festivales de referencia, un festival que ha tenido un éxito notable de público en los últimos años en un contexto de desarrollo de una ciudad como Santa Marta con el que estamos de acuerdo”.

Solicitud de entradas



En esta edición se ha restringido el número de localidades, que pasan a ser de 335. Todas las entradas son gratuitas, están numeradas y corresponden a una localidad única y exclusivamente reservada para el poseedor de la misma. Para obtenerlas bastará con solicitarlas al correo volatiritormes@santamartadetormes.org y posteriormente retirarlas en el Centro de Actividades de la calle Enrique de Sena 36, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas o descargarlas tanto desde la página web del Ayuntamiento como desde la página web de Turismo https://www.turismosantamartadetormes.com a partir del viernes 6 de agosto.



En la solicitud será necesario especificar el número de entradas, para quién son, para qué días y en qué orden de preferencia las quiere. En la retirada y entrega de las solicitudes, así como en el teatro situado en la Plaza España se seguirán las normas sanitarias impuestas por las autoridades, con una distancia social de 1,5 metros de separación como mínimo, obligatoriedad del uso de gel al pasar por los puntos indicados en el momento de la entrada y salida y uso de la mascarilla homologada en todo momento. Asimismo se pide que cuando el asistente haya ocupado su localidad, exclusiva y numerada, no mueva su silla, que se encontrará a 1’5 metros del espectador más próximo.



En otro orden de cosas cabe señalar que la asignación se hará por orden de recepción de las solicitudes y priorizando a los empadronados en la localidad. Cuando vayan a entregar su solicitud, se les informará de la fecha, hora y lugar en que se pueden retirar las invitaciones asignadas. En caso de solicitarlas vía telemática, le indicaremos lo mismo y por la vía en que las solicitó.

Ocho representaciones

Este año el municipio contará con ocho representaciones que comenzarán el día 29 de agosto a las 22.00 horas, con el espectáculo de Rolabola ‘Rock Cirk’ que traerá punteos de guitarra, batería estrambótica, equilibrios esperpénticos y melenas al aire en una peculiar estructura aérea. Llamativos personajes rockeros, una mezcla dinámica, fresca y divertida entre circo y rock donde se cuela un peculiar hombre: tirachinas.



El día 30 llega Up Arte con ‘Áureo’, un espectáculo que combina diferentes disciplinas: portés acrobáticos, banquina, barra rusa, malabares y la manipulación de los objetos que forman la escenografía. Dentro de este ambiente estético y ordenado, el humor interrumpe sin que se pueda evitar. Áureo suscita la sensación de que hay algo más detrás de todo aquel movimiento de cuerpos y barras, algo que hace sonreír.



El día 31 llega Beatriz Rico y su ‘Antes muerta que convicta’, una función de ritmo trepidante, con reflexiones absurdas y situaciones disparatadas, el momento perfecto para desmenuzar con humor la vida en pareja y sus complicaciones, las eternas diferencias entre hombres y mujeres que suelen ser motivo de trifulca. Beatriz Rico interpreta, canta y baila en un monólogo lleno de gags, imitaciones, chistes y, sobre todo, carcajadas, aunque también habrá un pequeño espacio para la ternura, la verdad y la reflexión, para retornar rápidamente al personaje.



El día 1 de septiembre es el turno de Delikatessen, un cuarteto vocal femenino a capella que traerá un cabaret festivo con situaciones cómicas, historias de amor y desamor, sketches inverosímiles y toques de percusión corporal. Un lugar donde se escucharán temas festivos como Je ne veux pas travailler o I will survive y otros más íntimos como Samba one note, temas cantados a capella e interpretados con humor. Las cuatro intérpretes irán transitando por diferentes momentos típicos de una fiesta: conversaciones iniciales, flirteos, auge y desfase en el apogeo fiestero o el cansancio previo a una prudente retirada.



El día 2 tendrá lugar la representación del ‘Lazarillo de Tormes’ de la mano de Albacity Corporation. Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes que se unen a la única voz del Lazarillo de Tormes que se representa a través de Antonio Campos escenificando la clase baja y vagabunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, un pícaro que pasando de amo en amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro. Afortunadamente y a pesar de todo, una vez pudo conseguir una vida más llevadera, es en ese momento de su vida donde Lázaro resume su visión de la realidad, y se presenta como un insignificante don nadie.



El día 3 es el turno de Shester´s con ‘La Chimba’, una expresión que en Colombia se utiliza para decir que algo es genial, que algo es bueno. En este caso no llega a ser un circo ya que no hay una carpa o una pista, no llega a ser cine ya que no hay un proyector ni una gran pantalla, pero es un espectáculo donde malabares, equilibrios, antipodismos y humor podrían hacer un ligero viaje por el cine o simplemente un show donde adultos, niños y todos públicos pasarán un rato chimba.



El día 4 se presenta La Finestra con ‘Memphis Rock&Circ’, una historia de encuentros y desencuentros a ritmo de rock&roll en un bar de los años 50. Malabares, acrobacias, equilibrios, clown, aéreos y música en directo. Un viaje al Memphis, un mítico y original bar de rock americano, donde cada noche un peculiar camarero recibe a un grupo de amigos. Música en directo, malabares, acrobacias, aéreos y humor en una frenética y desenfadada historia.



El último día será el 5, turno para La Trócola con ‘Emportats’, un espectáculo que combina acrobacia, malabares, música en directo y trabajo con objetos. A través del juego con lo visible y lo no visible, haciendo uso de lenguajes diversos, propone imágenes e ideas cuya estética sumerge al espectador en un viaje para los sentidos. Abrir, cerrar, lo que se ve y lo que no, son ideas que salen de manera constante en este trabajo.