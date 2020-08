“De este año me quedo, sin duda, con los proyectos de energías renovables”

Viernes, 7 de agosto de 2020

El regidor villarinense realiza un repaso a la actividad municipal correspondiente al primer año de la legislatura, periodo en el que destaca la proyección del municipio hacia un parque de enegía fotovoltaica y otro de energía eólica

Nos hace un resumen de este último año al frente del Ayuntamiento.

Hemos seguido trabajando en la reducción de la deuda y en la creación de empleo local con obras realizadas por el Ayuntamiento. Además, conseguimos que la Diputación reforzara el firme de la carretera hacia Pereña en el término municipal de Villarino y realizamos un nuevo acerado empedrado desde el cruce de La Rachita hasta la última de las casas en la carretera de Pereña. Seguiremos también con el cambio a led del alumbrado y estamos con el nuevo pavimento de granito de nuestra Plaza Mayor, una espina que tenía clavada de la legislatura anterior. Este año acabaremos la primera fase y en 2021 se finalizará la segunda. En Cabeza de Framontanos hemos hecho un parque infantil y asfaltaremos el acceso principal del pueblo.

¿Con qué se queda de este primer año de legislatura?

Sin duda con el inicio del proyecto de energías renovables, el hijo que cualquier pueblo quisiera tener y que aquí algunos le ponen palos en las ruedas aunque luego digan lo contrario en público. El pleno aprobó a finales de julio el contrato de alquiler de terrenos para el proyecto de placas renovables y que firmaremos en breve con la empresa promotora. Solo por este concepto el Ayuntamiento percibirá 280.000 euros al año por el alquiler de 335 hectáreas. Y el proyecto eólico de Iberdrola también sigue adelante aunque va un poco más lento.

Luchamos por los mismos objetivos por los que me presenté a alcalde hace cinco años, mantener la población, crear empleo y llevar a cabo la concentración parcelaria. Y ahora además tenemos como proyecto estrella las renovables, el parque fotovoltaico y el eólico promovidos por Azora e Iberdrola.

¿Para cuándo la concentración parcelaria en Villarino?

Esperamos que la Junta inicie el proyecto. El compromiso es que al final de la legislatura el proyecto quedaría hecho y publicado en el BOCyL, no puedo decir otra cosa. Espero que se lleve a cabo y no pase como con el nuevo consultorio médico, del que teníamos muy buenas palabras pero que con la llegada del covid se ha paralizado, incluso con otras instituciones implicadas dispuestas a apoyar el proyecto.

Finalmente ha tenido que desistir de tener toros y verbenas…

En contra de mi voluntad, porque a mí me hubiera gustado que se disfrutasen nuestras fiestas de siempre, como de nuestras instalaciones como las piscinas, pero por responsabilidad hemos tenido que renunciar a hacerlo y me he visto obligado a suspender tanto la apertura de las piscinas como las fiestas. Lamentándolo mucho, he preferido pecar de prudente que de temerario.

¿Qué quiere decirle a los vecinos para estos días?

Que este es un año especial por las circunstancias que nos toca vivir y que sean responsables, que cumplan las medidas de seguridad y que debemos resignarnos a unas fiestas distintas. Y a los que nos visiten, pues que serán bienvenidos. Espero y deseo que todos disfruten de los actos que hemos preparado para unas fiestas distintas.