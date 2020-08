“Es un año duro, es una guerra total con un enemigo invisible”

Jueves, 6 de agosto de 2020

Encarnación Quirós ostenta la alcaldía de Saucelle desde hace un año y su profesión ligada a la sanidad hace que vea la pandemia de un modo muy distinto a la mayoría, pues ha vivido en primera persona esta guerra contra un “enemigo invisible”.

¿Nos hace un breve balance de este primer año como alcaldesa de Saucelle?

Este año poco hemos podido hacer respecto a obras publicas porque ha estado condicionado por una situación penosa, entonces yo me he ocupado fundamentalmente de la salud de los demás que para mí es importantísima. Hasta enero hicimos cosas que estaban pendientes, nos faltan algunas pero las vamos a seguir en septiembre, poco más hemos hecho desde finales de febrero hasta ahora, y ahora los obreros que están en el Ayuntamiento se están dedicando a desbrozar el campo por cuestiones de fuegos, sanear la carretera del salto que estaba también un poquito penosa, pilares, todas esas cosas.

¿Ha habido algún caso de covid en Saucelle?

No, dentro del pueblo no, dos personas nacidas aquí han fallecido fuera pero dentro del pueblo no ha habido ningún caso.

¿Con qué se queda y que descartaría de este año?

Lo que llevamos de año hasta aquí, lo único que me quedo es que hemos conseguido aislar la residencia de mayores, que no haya habido ningún caso en Saucelle, ni en la residencia ni fuera de ella. La han gestionado, la persona que la lleva y las personas que trabajan en ella, de una manera impecable, y es con lo único que me quedo porque lo demás me parece todo tan triste… Hemos conseguido abrir la piscina y luchar para que todo funcione bien, y sanitariamente nos sigamos conservando sanos hasta que llegue el otoño y a ver que sigue pasando. Espero que podamos reiniciar una vida normal.

¿Cómo tiene los Planes Provinciales?

Los tenemos para el año que viene, vamos a terminar los desagües de las calles que nos faltan, que son dos calles importantes.

¿En qué medida ha afectado el covid a Saucelle?

Por supuesto, el turismo, los establecimientos para comer o dormir, eso ha estado paralizado hasta hace un mes, ahora yo creo que está empezando a funcionar. En la Posada Real se está hospedando gente, ya llevamos dos o tres fines de semana que viene gente, y en la hospedería también hay un flujo diario de personas.

Decidieron abrir las piscinas, supongo que con mucho miedo…

Más que con miedo, con mucho trabajo y relativa preocupación. Nos ha costado mucho poner todas las medidas de seguridad que hay que poner, hacerlo estricto y conseguir que todo funcione, pero creo que las piscinas, sí se van a llevar bien, es un sitio al aire libre donde la gente puede disfrutar y con muchas garantías de que no pase nada, por eso intenté y me esforcé, porque la piscina fuese un sitio donde nosotros lo pudiésemos abrir con muchas garantías y que la gente pueda explayarse allí, porque en los pueblos como los nuestros ¿qué hace la gente en verano que viene a su pueblo y la que está aquí todo el día en casa o en la calle? Entonces, con todas las garantías del mundo, había que abrirlas para que la gente vaya, se dé un baño, esté un rato, se sociabilice…, porque si no se abre la piscina el bar probablemente tampoco.

¿Se ha notado que ha venido gente de fuera a la piscina?

Sí, pero aún no hemos alcanzado el aforo. Llegaremos. De todas formas hemos calculado un aforo por debajo del 75%, porque hay que marcar bien las distancias.

¿Celebrarán la Feria de la Almendra?

Dada la situación sanitaria del país prefiero vivir el día a día. No descarto no hacerla pero tampoco descarto hacerla porque hay que esperar. Todos creíamos que íbamos a estar fenomenal ahora y no lo estamos, entonces hay que esperar a ver cómo va septiembre, a ver qué ha pasado, porque es un feria que atrae a gente de fuera y es imposible distanciar al público. Va a depender de como estemos, si se puede organizar se organiza y si no, pues este año tendremos que prescindir de todas esas cosas.

¿Qué tienen preparado para San Lorenzo?

El día de San Lorenzo vamos a hacer la misa fuera en la Plaza, vamos a poner la carpa de la mancomunidad abierta por los lados, sobre todo para que quite el sol, y con sillas con distancia, ya que en la iglesia es imposible hacerlo. Entonces haremos la misa del patrón, a la ermita lo llevará el párroco con dos de nosotros, si podemos con unas andas con ruedas, y mientras, a la gente le daremos un pequeño convite individual. Este año haremos bolsitas con dulces para que se lo coman en su casa con su familia, eso respecto al Santo.

Por la tarde, ese día 10, actuará Mayalde a las 20.30 horas, en el mismo sitio con las sillas distanciadas. El día 9 viene un ilusionista-mago, y el día 8, actuará una cantante de copla y otros estilos. El día 14 tendremos un circo para la gente más pequeña y la no tan pequeña, también ese día o el 15 vendrán unos caricaturistas por la mañana a dibujar a la gente. No vamos a hacer más, no sé si gustara mucho o no, pero yo creo que si hay que guardar unas medidas de seguridad, hay que guardarlas.

¿Qué le quiere decir a los vecinos de Saucelle para este San Lorenzo tan especial?

He escrito una carta para hacérsela llegar a todos los vecinos de Saucelle y decirles que les daré con un pequeño obsequio para cada uno. Y les diré lo mismo que les digo aquí, que es un año duro, es una guerra total con un enemigo invisible, y que cuando el enemigo es invisible, es imposible luchar contra él salvo que nuestra defensa esté garantizada al cien por cien, y nuestra defensa solo la podemos garantizar cada uno de nosotros, no hay nada más, no hay tratamiento, no hay vacuna. A mí me encanta cuando veo las noticias de que todo va bien, que nuestros científicos están trabajando, pero no sabemos cuándo va a ser. Tenemos como obligación de todos proteger a nuestra gente más mayor y más vulnerable, es obligación de todos, también de la gente joven, entonces yo le pido a la gente joven, vivimos en un pueblo maravilloso, hay aire libre, unas noches estrelladas en el mes de agosto preciosas, donde celebrar con sus amigos o peñas fuera de recintos de 30 metros cuadrados con 50 personas dentro, pueden utilizar el campo, los alrededores de todos los sitios, el polideportivo, entonces les pido por favor que sean sensatos; ellos pueden perder tres meses de una diversión a tope pero sus abuelos y sus padres a lo mejor no. Y lo siento mucho, pero es lo único que puedo decir porque sé que es así. Les doy las gracias a todos por acompañarnos, por venir y porque seguro que se van a comportar como seres civilizados y nos van a ayudar.

PROGRAMA

7 de agosto, viernes

23.00 Monólogos con Dani Fontecha. Guionista y cómico del programa “El Hormiguero”.

Lugar: La Plaza.

8 de agosto, sábado

22.30 Actuación de Senti2Music + Copla Laura Cerdeño. Copla, Pasodobles y Covers de música española.

Lugar: La Plaza.

9 de agosto, domingo

22.00 Max Verdie; Espectáculo de Mentalismo e Hipnosis.

Lugar: La Plaza.

10 de agosto, lunes

12.00 Misa de San Lorenzo en la Plaza.

22.00 Actuación de Mayalde.

Lugar: La Plaza.

14 de agosto, viernes

De 11.00 a 13.30 Caricaturas en la Cañijuela.

15 de agosto, sábado

21.00 Espectáculo circo activo.

Lugar: La Plaza.