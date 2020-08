El Ayuntamiento modifica 420.595€ del Presupuesto Municipal para adaptarlo “a la nueva realidad”

Miércoles, 5 de agosto de 2020

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dio a conocer en la mañana del miércoles la amplia modificación del Presupuesto Municipal para el año 2020 que se ha preparado con el objetivo, en palabras del alcalde Marcos Iglesias, de “adaptarlo a la nueva realidad del coronavirus”, ante la reducción de ingresos de distintos conceptos, el ahorro de distintas partidas por la no celebración de eventos, y la aparición de nuevos gastos, muchos de ellos motivados por la propia pandemia del coronavirus: “la planificación del año va por otros derroteros”.

Todo ello ha llevado al ajuste de un amplio número de partidas del Presupuesto, totalizando un movimiento de un sitio a otro de exactamente 420.595,83€. Según Marcos Iglesias, se trata de una modificación “ambiciosa y realista”, que llega en “un momento adecuado”, ya que se ha ido “sondeando a ver qué es lo que pasa”, y aunque todavía hay “incertidumbre” sobre cuál va a ser el volumen real de ingresos, “se prevé una disminución” de los impuestos devengados.

Lo que ya se sabe seguro, por ejemplo, es que se pueden usar –ya que no se van a celebrar- los 6.000€ que había presupuestados para la Charrada, los 22.500€ de la Feria Medieval, 7.500€ de la partida de ferias no ganaderas, o algo más de 39.000€ de la partida de ferias ganaderas (se queda por el momento con unos 38.000€, por si se pudieran celebrar las ferias del Caballo y de San Andrés). Según indicó Marcos Iglesias, la modificación “guarda el sentir de la Corporación entera, con inversiones públicas, gasto social, etc.”, añadiendo la delegada de Hacienda, Laura Vicente, que “las nuevas obras no dejan de ser inversiones de carácter social”.

Partidas que aumentan

De esos 420.595,83€ de los que se compone la modificación, un total de 282.424,33€ corresponden a partidas que ya estaban en el Presupuesto y que ahora aumentan, algunas muy notablemente. Entre ellas están varias relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, la partida de medidas de prevención y mejora de la seguridad de los espacios públicos, que no llegaba a los 3.000€, se dispara a los 35.000€, por las tareas de desinfección de parques y espacios públicos. Por otro lado, la partida de compra de productos de limpieza y aseo sube de 8.000 a 20.000€.

También en relación con el coronavirus, aunque de forma más indirecta, crece de 24.000 a 40.000€ la partida establecida para las ayudas a autónomos, consistente en pagarles la cuota de la Seguridad Social del pasado mes de febrero. Con este incremento, se espera conceder la ayuda a todos los solicitantes que cumplen los requisitos de la convocatoria, que son unos 150 (durante estos días se están subsanando las solicitudes con fallos). Además, la subvención a las Conferencias de San Vicente de Paúl sube de 4.000 a 8.000€, al considerarse que recibían “poco con toda la labor que hacen”.

Respecto a otras partidas que se incrementan, lo hace por ejemplo la de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, hasta los 158.200€, lo que permitirá a la larga “reducir el gasto corriente” del Ayuntamiento. Asimismo, se compensan en las cuentas el mayor coste del Carnaval 2020, de la campaña de Navidad, o de las obras del Parque de La Glorieta (5.000€ más), reflejándose asimismo el coste de la maquinaria adquirida por el Servicio de Obras (se han comprado un camión y una furgoneta).

Además, suben una serie de gastos de personal, se incrementa la partida destinada a las subvenciones para libros de texto, pasando de 20.000 a 26.000€ (al parecer se va a dar una beca de mayor cuantía que hasta ahora a los cursos más pequeños); y se ha presupuestado más dinero para la realización de actuaciones extraordinarias en los colegios Miróbriga y San Francisco. Marcos Iglesias volvió a incidir en que el Ayuntamiento quiere ser “un estímulo económico”.

Partidas que se crean

Los otros 138.171,50€ de esta modificación presupuestaria corresponden a partidas que se crean, entre las que se recogen varios proyectos que llevaba el Equipo de Gobierno del PP en su programa electoral. Por ejemplo, se presupuestan 6.607,30€ para la creación de un circuito de seguridad vial orientado a los más pequeños, y 8.000€ para la compra de mobiliario para el Centro Joven que se quiere poner en marcha.

Como otras nuevas partidas, se crea una de 8.500€ para la realización de obras a instancia de las asociaciones de vecinos tras no haber podido llevar a cabo sus fiestas; otra de 12.214,20€ correspondiente a la aportación del Ayuntamiento para la reforma por parte de la Diputación de la carretera a Ivanrey por las Huertas de Santa Cruz; otra de 6.800€ por servicios de asistencia técnica que ha tenido que contratar el Negociado de Obras ante el volumen de obras que tiene el Consistorio; y una de 3.000€ para el fomento y apoyo del comercio online.

Por último, se habilita una partida de 5.000€ para la adquisición por parte del Ayuntamiento de tablets que se pondrán a disposición de los colegios en sistema de préstamo para los niños que las requieran; y una de 15.000€ para las infraestructuras necesarias para el montaje de las pistas de pádel compradas a una entidad privada por otros 15.000€.

Precisamente, esos 15.000€ de la compra se reflejan en el Presupuesto como uno de los fines del dinero del Plan de Apoyo Municipal al Empleo de la Diputación, que pasa a recogerse en las cuentas (los otros fines del Plan son la renovación de la calle San Fernando, la renovación de aceras de la calle Fray Diego, el asfaltado de la Avenida de Portugal y de Salamanca, o la mejora de las aceras de las calles Lázaro, Fuente Nava y Peramato).

En este caso, los 303.923€ que se incorporan al Presupuesto de este Plan de Apoyo Municipal al Empleo (Marcos Iglesias destacó que Ciudad Rodrigo recibe el mismo dinero que los municipios con más población) figuran dentro de un expediente de generación de créditos que incluye varias subvenciones que se han recibido durante los últimos meses, por ejemplo una para la contratación de trabajadores que perciben la renta garantizada de ciudadanía, u otra para la contratación de mayores de 55 años por un período superior a un año. Asimismo se incorpora una subvención en materia de eficiencia energética por importe de 52.332,50€.