Cancelados los fuegos artificiales y la Feria Medieval, mientras que el destino del Carnaval’21 es “incierto”

Miércoles, 5 de agosto de 2020

En caso de no celebrarse en sus fechas, el Carnaval como tal no se recuperaría en otro momento de 2021

La pandemia del coronavirus sigue causando estragos en el programa habitual de eventos de Ciudad Rodrigo: en la mañana del miércoles se confirmó que este año no se llevará a cabo el clásico lanzamiento de fuegos artificiales, que todos los años solía poner el broche a la programación festiva organizada durante el mes de agosto por el Consistorio.

Aunque en todo momento ha estado en el aire su realización, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento había dejado una puerta abierta ya que la gente podía repartirse para verlos, con lo cual podrían evitarse las aglomeraciones. Sin embargo, finalmente se ha decidido su cancelación, ya que a fin de cuentas se acabarían movilizando miles de personas con todos los problemas que ello supone en estos momentos.

Asimismo, también ya es oficial la cancelación de la Feria Medieval, que se debía celebrar el primer fin de semana del mes de octubre. En lo que respecta a la Feria del Caballo, que debería tener lugar dos fines de semana antes, todo parece indicar que va a correr la misma suerte, aunque a día de hoy todavía no está oficialmente cancelada (según se expresó en la mañana del miércoles desde el Equipo de Gobierno, “es difícil que salga porque es la más festiva”).

Teniendo en cuenta que no se pudieron celebrar las ferias de Botijeros y de Mayo, la única de las cuatro ferias ganaderas de la ciudad que realmente tiene visos de llevarse a cabo en este 2020 es la de San Andrés, en los últimos días del mes de noviembre. Según indicó el alcalde Marcos Iglesias, “es la feria ganadera por antonomasia”, y por todo lo que se vende en ella, y como además no tiene un componente festivo añadido como ocurre en la del Caballo, “nos gustaría que se salvara”.

Con un horizonte más lejano, la gran duda sigue siendo qué ocurrirá con el Carnaval del Toro 2021. A fecha de 5 de agosto, su futuro es “incierto”, en palabras del alcalde Marcos Iglesias: “estamos en dos escenarios, el sí y el no; y aunque la tendencia es complicada, todavía no se puede decidir”. Según se expresó en la mañana del miércoles, la hipotética cancelación del Carnaval 2021 no se oficializaría como pronto hasta noviembre o diciembre.

Lo que sí es seguro es que de momento no se va a constituir la habitual Comisión de concejales encargada de su preparación, aunque por si acaso, “los delegados van a ir mirando cosas, aunque con otro ritmo”, teniendo en cuenta “la que está cayendo y que las previsiones no son positivas”, pero que “la decisión no está tomada”.

Quizá el hecho más relevante en torno al Carnaval conocido en la mañana del miércoles es que si el evento no se celebra en sus fechas (del 12 al 16 de febrero), no se recuperará en otro momento de 2021, aunque la pandemia del coronavirus ya haya desaparecido o el panorama sea más favorable. En palabras del responsable de la parte taurina del Carnaval, Ramón Sastre, “como Carnaval no se hará en otro momento” de 2021, añadiendo Marcos Iglesias que sino se celebra, el dinero del presupuesto destinado habitualmente al evento se trasladará a “otras necesidades”.

Pese a la incertidumbre sobre su celebración, hay al menos dos aspectos del Carnaval 2021 que sí van a ser una realidad: el Cartel anunciador, que será elegido el próximo lunes 10; y el Libro, que “sí va a salir porque es histórico”, como documento que sirve de resumen del año en Ciudad Rodrigo.