“Mantener la distancia física es fundamental, porque el mecanismo de trasmisión del virus es la cercanía de las personas”

Miércoles, 5 de agosto de 2020

Las facultades motoras, sobre todo de las personas mayores se vieron resentidas durante el periodo de confinamiento. Este fue uno de contras de aquel tiempo de permanencia en el hogar para prevenir el contagio masivo del virus.Y con problemáticas como estas se encontraron el personal sanitario profesional.

En Villoria y el Centro de Salud de Montehermoso, en Plasencia, así como las personas que tienen el privilegio de acceder al material creado, son privilegiados de contar con numerosos, claros, sencillos y directos consejos de educación para la salud. En este momento, de tanta confusión, este material se ha convertido en una puerta abierta a la claridad gracias a la iniciativa de su creadora, la enfermera Beatriz García Franco.

Esta hija de Villoria, fisioterapeuta y enfermera titulada, que ejerce profesionalmente en el Centro de Salud de Montehermoso, ha tenido la iniciativa de poner en marcha una campaña de educación para la salud a través de redes sociales, principalmente con vídeos, en los que la claridad es la nota predominante de los mismos.

García Franco ejerce como enfermera en la provincia de Cáceres, pero reside en la de Salamanca principalmente vinculada a su pueblo, que es Villoria. Explica que, la creación de este contenido atiende a explicaciones “que puedan ser útiles”. Ha detectado que a la gente le gusta y la tónica del contenido ofrecido es que “esté bien explicado y se entienda”.

Comenzó aprovechando los ratos que tenía libres para no desperdiciar ni un solo segundo de su tiempo. En este caso, invirtiéndolo en la elaboración de este contenido destinado a quienes buscan claridad en estos temas. Precisamente una de las principales recomendaciones para el tiempo actual, es el respeto a las tres medidas de prevención: “Es fundamental respetar la distancia física, usar mascarilla y lavarse las manos”, resume. Añade otras claves como: “evitar aglomeraciones de gente, con gente no habitual encontrarse en lugares ventilados y no reunirse más de diez personas”. En este sentido tiene claro que “la vida como ante es imposible” y pone de manifiesto que “el mecanismo de transmisión del virus es la cercanía de las personas”.

El trabajo de Beatriz, en forma de vídeos, es conocido por muchas personas, entre las cuales se encuentra el coordinador del centro de salud en el que trabaja, quien le animó a dar un formato más corporativo al material, razón por la cual ahora todo este contenido se ofrece abanderado por el Centro de Salud de Montehermoso.

Beatriz García Franco, como el resto de los profesionales sanitarios, ha vivido momentos dolorosos, estresantes, inquietantes y preocupantes durante el periodo más duro de la pandemia en el país, también ha sabido extraer lecciones de esta dura prueba y mantiene la precaución ante lo que pueda venir. Considera que el confinamiento, como se vivió durante el estado de alarma, quizá no vuelva a producirse, no obstante opina que “posiblemente podamos volver a necesitarlo, por el tema económico no todos a la vez pero si un edificio, un pueblos, una comunidad,..

Enlace:

https://www.facebook.com/CentroDeSaludDeMontehermoso/