Carlos de la Calle: “La Junta reconoce que somos el sector más afectado por la pandemia”

Miércoles, 5 de agosto de 2020

Entrevista al presidente de Acople, la Asociación de Agencias y Profesionales del Espectáculo

Cese total de actividad, falta de ayudas específicas y un futuro incierto es lo que se le presenta al mundo del espectáculo durante la presente pandemia. En Salamanca al Día hemos contactado con Carlos de la Calle, presidente de ACOPLE, la Asociación de Agencias y Profesionales del Espectáculo, que desde hace meses trabajar para encontrar una solución a una situación que cada vez se perfila más como imposible para los trabajadores del espectáculo.

¿Cómo se recibió la noticia del confinamiento en el sector?

No llegamos a comenzar el grueso de la temporada. Cuando la mayor parte de las agrupaciones habían empezado los ensayos. Lo peor de todo es que las empresas ya habían invertido en infraestructuras y estaba todo listo para empezar con las actuaciones. Ahora es un material que no se puede utilizar y las orquestas no están actuando, por lo que no hay ingresos, las empresas totalmente descapitalizadas y pagando créditos, gastos y otros recibos que no dejan de llegar cada mes. La situación es realmente mala para muchas empresas, que están prácticamente al borde de la desaparición. Y no solo a los artistas.

¿Las ayudas oficiales que se ofrecen son suficientes?

Claramente no. De hecho muchos profesionales están teniendo grandes problemas para acceder a las ayudas. Cuando se publicaron, los requisitos eran tan altos y tan poco realistas con el sector que muy pocos pudieron acceder a ellas. En el mes de mayo se modificaron tras varias reuniones con la Junta de Castilla y León, pero abrieron al abanico muy poco, por lo que sigue siendo complicado. Uno de los problemas es que muchos empleados cobran a través de contratos específicos para cada actuación, por lo que en el momento en que se suspendió la actividad no estaban contratados y no pueden acceder a ayudas. Como es de esperar, la gente tiene que buscarse la vida y se está produciendo una fuga de profesionales del sector que ya está dedicándose a otras actividades.

Necesitamos un plan de ayuda y rescate específico para el sector. Los gobiernos han demostrado un gran desconocimiento del sector. Tanto del funcionamiento de las empresas como de la repercusión que tiene en la sociedad. Según un estudio de nuestra asociación, por cada 5 euros que se invierten en actividades artísticas en entornos festivos, se recuperan 25 a través del gasto del público.

¿Cómo se han desarrollado las reuniones con las instituciones?

Como asociación, hemos tenido reuniones con varias consejerías. Nos han recibido Javier Ortega, consejero de Cultura, y su viceconsejero Juan Rodríguez. Así como con Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria y también con el vicepresidente Francisco Igea, a quienes les hemos expuesto nuestra situación con mucho detalle. La problemática la tienen encima de la mesa, pero es una patata caliente que nadie quiere coger. Hasta la fecha no nos han propuesto ninguna solución y la propia Junta ha reconocido que el sector de la cultura es el más afectado por la pandemia. La situación es totalmente catastrófica. Estamos en la ruina. Además, hay otros sectores con menor número de trabajadores a los que sí se les están ofreciendo ayudas específicas.